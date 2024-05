La fiscalia demana arxivar la causa contra Shakira per un frau fiscal del 2018

La Fiscalia Provincial de Barcelona ha demanat arxivar les actuacions contra Shakira al jutjat d’instrucció número 2 d’Esplugues de Llobregat per la comissió de dos delictes contra la Hisenda Pública per l’IRPF i l’Impost de Patrimoni de l’exercici 2018, en la línia del que ha sol·licitat també la defensa de l’artista. El Ministeri Públic considera que no existeixen indicis suficients de la comissió dels dos delictes, i constata que si existeix una obligació tributària es pot fer efectiva per la via administrativa.

La cantant ja va reconèixer que va cometre frau fiscal (IRPF i Impost de Patrimoni) del 2012 al 2014 per valor d’uns 14,5 milions d’euros, i va acceptar una pena de tres anys de presó que no complirà i que va substituir per una multa de 432.000 euros. Shakira ja havia pagat tot l’import defraudat més interessos, 17,4 milions, i un 50% més de penalització, 7,3 més.