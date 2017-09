Montoro comunica la intervenció total de les finances de la Generalitat

El ministre d'Hisenda i Funció Pública, Cristóbal Montoro, ha enviat una carta a la interventora general de la Generalitat, Rosa Vidal Planella, en què li comunica la intervenció total de les finances de l'executiu català. En la missiva, declara la "no disponibilitat de crèdits" per a noves despeses que no estiguin incloses en els annexos I i II de l'acord de la Comissió Delegada del Govern per Assumptes Econòmics del 20 de novembre del 2015, que recullen despeses de serveis bàsics, entre altres. Fonts del ministeri d'Hisenda han concretat que aquesta no disponibilitat de crèdits suposa la retirada de la gestió d'uns 4.500 milions d'euros.

L'acord de no disponibilitat "suposarà l'emissió dels corresponents certificats de retenció de crèdit que garanteixin el compliment de l'acord", exposa Montoro en la missiva. Aquest acord també afectarà els crèdits pressupostaris corresponents a transferències procedents de la Generalitat o d'entitats públiques cap a altres entitats del sector públic.

En la carta també s'explica que "excepcionalment", el ministeri d'Hisenda podrà permetre noves despeses i per tant revocar parcialment l'acord de no disponibilitat, si ho demana la interventora general i es justifica que és "urgent" i "d'extraordinària necessitat".

La mesura s'ha comunicat després que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, no hagi enviat l'acord de no disponibilitat que li reclamava el ministeri i un cop han passat les 48 hores que va donar el govern espanyol perquè ho fes.



Una altra carta, destinada a Junqueras



Aquesta carta de Montoro se suma a la que el mateix ministre també ha enviat al vicepresident i conseller d'Economia i Hisenda, Oriol Junqueras, per comunicar-li que l'ordre que implica la intervenció de les finances ja és "d'obligat compliment" i li adjunta el model de certificació que a partir d'ara els òrgans de contractació i els interventors haurien d'entregar per certificar que les prestacions de béns i serveis no tenen relació amb el finançament de "cap activitat il·legal".