La consellera d'Educació assumeix la responsabilitat de totes les escoles

La consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, Dolors Bassa, i la consellera d'Ensenyament, Clara Ponsatí, van signar ahir una resolució per la qual assumeixen personalment totes les responsabilitats dels equipaments titularitat dels seus departaments.

Així, Bassa passa a fer-se responsable dels centres cívics i albergs, alguns dels quals han estat designats centres de votació. I Ponsatí s'erigeix com a única responsable de tots els centres escolars fins a les 7 hores de dilluns que ve dia 2.

Les dues conselleres han prés aquesta mesura per assumir les responsabilitats dels seus equipaments i evitar així possibles responsabilitats judicials als seus actuals responsables si permeten el referèndum de demà en les seves instal·lacions, una votació suspesa pel Tribunal Constitucional.

Ponsatí i Bassa han fet el mateix que el conseller de Salut, Antoni Comín, que va destituir tots els responsables dels consorcis i entitats públiques sanitàries perquè no siguin responsables d'obrir ambulatoris per acollir les votacions i poder donar les 4 hores de permís retribuït per votar els seus treballadors.