Agricultura adverteix els pagesos que amb la independència perdran mercats i ajudes

La ministra d'Agricultura, Isabel García Tejerina, va advertir ahir els pagesos de Catalunya que una hipotètica independència del seu territori suposaria la pèrdua d'ajudes europees i dels mercats que garanteixen en l'actualitat el desenvolupament de la seva activitat.

En declaracions a la premsa realitzades abans de presidir la clausura de la dinovena Jornada Informativa de Regs del Altoaragón, a Osca, la ministra va explicar que la independència derivaria en la pèrdua de «molts» dels milions d'euros que els proporcionen estabilitat.

«No cal posar-se en aquesta hipòtesis –va subratllar–, però els pagesos i els ramaders catalans han de saber què implica el que els estan oferint els dirigents de la Generalitat».

La ministra va destacar que Espanya i la Unió Europea són consumidors habituals de productes catalans, pel que, segons el seu parer, «aïllar-se és perdre» els mercats que generen riquesa. «Crec que hem de centrar-nos ara a cosir el dolor que la Generalitat i els seus dirigents han causat als ciutadans catalans, i aquí és on hem de centrar els nostres esforços», va afegir.

Sobre això, García Tejerina va lamentar el «fustigament» dels dirigents catalans als seus ciutadans i els va responsabilitzar de treballar «mesos i anys» per la «confrontació i divisió».

La responsable d'Agricultura va incidir en la necessitat que la Generalitat posi fi a la seva tàctica i que aposti per la «paraula», en el marc de l'actual Constitució.

D'altra banda, Isabel García Tejerina va agrair la labor desenvolupada per la Guàrdia Civil i la Policia Nacional per vetllar per la seguretat de la ciutadania quan, segons va manifestar, «la Generalitat treu a grups al carrer a trencar la llei». La ministra va defensar amb aquestes paraules la feina que ambdós cossos van realitzar a Catalunya l'1 d'octubre durant la celebració del referèndum il·legal.

«A Osca –va subratllar la política– la Guàrdia Civil vetlla per nosaltres rescatant-nos a la muntanya i la Policia Nacional ens defensa d'un robatori o d'un delicte a internet, però també vetllen per nosaltres quan la Generalitat trenca la llei».