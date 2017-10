Reunió secreta a Girona per intentar convèncer Puigdemont que renuncïi a la DUI

El president de la Generalitat Carles Puigdemont, i el del Cercle d'Economia, Juan José Brugera, es van reunir ahir a la Delegació de la Generalitat a Girona. Una trobada, avançada per La Vanguardia, en la que el màxim responsable del fòrum empresarial el va alertar dels efectes negatius d'una declaració d'independència sobre l'economia catalana. La intenció de Brugera era que Puigdemont es pronunciés públicament en aquest sentit abans de l'obertura del mercat d'aquest dilluns. No obstant, segons les mateixes fonts, el president català no va comentar quins serien els seus propers passos.

Aquesta setmana, el Cercle d'Economia ha fet pública una nota en la que recorda que fa més d'una dècada que s'està pronunciant a favor d'una "via dialogada i moderada" alhora que mostra la seva "màxima preocupació" davant la possibilitat d'una Declaració d'Independència a Catalunya. Una declaració que, segons el Cercle, "sumiria el país en una situació extraordinàriament complexa i de conseqüències desconegudes" i "molt greus". L'entitat considera que la Declaració d'Independència "sotmetria la ciutadania catalana, sigui quina sigui la seva sensibilitat política, a una tensió de difícil control".

El Cercle demana que en les "properes setmanes" s'explorin les vies que permetin que la política "per impossible que pugui semblar, retorni a la via del diàleg i la transacció". "I així cal reclamar una actitud activa, quan no de lideratge, del Govern i el Parlament espanyol". En aquesta "nova etapa", l'entitat presidida per Brugera s'ofereix a contribuir aportant les seves propostes.