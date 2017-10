Santamaría diu que no és possible «el diàleg des de la imposició»

La vicepresidenta del Govern, Soraya Sáenz de Santamaría, va assegurar ahir que està en mans del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, «tornar a l'entesa», si bé li va advertir que «no és possible el diàleg des de la imposició, ni des del canvi de les regles de joc».

Sáenz de Santamaría va traslladar aquest missatge al president català en la sessió de control al Congrés en resposta a la vicesecretària general del PSOE, Adriana Lastra, que va expressar el suport socialista a l'executiu espanyol en les decisions que prengui davant del desafiament independentista.

La vicepresidenta espanyola va subratllar que és al Congrés i en el marc constitucional «on tot es pot debatre», però sempre des del respecte a l'ordenament jurídic i sense generar «incertesa, inestabilitat i por». «No és possible el diàleg des de la imposició, ni des del canvi de les regles de joc que no li agraden. En les seves mans hi ha tornar a aquesta casa, al camí de l'entesa dels espanyols», va emplaçar Sáenz de Santamaría a Puigdemont.



Diàleg dins de les institucions

Adriana Lastra, per la seva banda, va assenyalar que el Partit Socialista considera que la solució passa per parlar, però amb «un diàleg lleial i sincer» i sense mediacions, perquè «el diàleg ha de donar-se dins de les institucions, no a les esglésies».