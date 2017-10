Junqueras: "Vull manifestar el suport a Puigdemont per constituir la república catalana"

El president d'ERC i vicepresident del Govern, Oriol Junqueras, ha fet una crida a la "unitat d'acció" del món sobiranista i ha mostrat el seu suport al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, a dos dies de l'ultimàtum de la Moncloa per aclarir si el passat 10 d'octubre es va declarar la independència.

"Volem reafirmar el nostre suport al president per tal de complir el mandat del 27-S i especialment el mandat de l'1-O, que és el de constituir la república catalana", ha assenyalat Junqueras en la seva intervenció al congrés extraordinari d'ERC.

El vicepresident del Govern no ha desvelat si és partidari o no d'aixecar la suspensió de la DUI però ha volgut deixar clar que la independència obriria "l'única possibilitat de diàleg". "La millor manera de fer la independència és poder-la fer dialogant amb tothom, com a mínim amb la comunitat internacional", ha reblat Junqueras, que també ha aprofitat l'ocasió per tancar la porta a la reforma constitucional plantejada per PSOE i PP.