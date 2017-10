Ciutadans i PSOE mantenen el seu suport al PP amb l´article 155

PSOE i Cs consideren que la resposta de Carles Puigdemont és inacceptable i per això defensen que el Govern espanyol apliqui l'article 155 de la Constitució. En canvi, Podem considera que socialistes i populars ja han pactat prèviament l'aplicació d'aquest article faci el que faci Puigdemont.

El portaveu de l'executiva del PSOE, Óscar Puente, va qualificar ahir d'«inadmissible» la resposta de Puigdemont i, igual que el PP, va considerar que si s'acaba aplicant l'article 155 el president català en serà l'únic responsable. En la seva opinió, si el president de la Generalitat vol dialogar de veritat, cal seguir les regles del joc democràtic, retornar a la legalitat i donar una resposta clara al requeriment formulat pel Govern. «En cas que s'acabi aplicant l'article 155, serà un acord entre el Govern i el PSOE, de manera que tots dos consensuarem els terminis», va indicar. També va considerar que si finalment s'ha d'aplicar serà per reconstruir l'autogovern «a curt, mig i llarg termini», i va aclarir que si això passés no se suspendria l'autonomia, sinó que simplement se suspendrien els òrgans de govern o se substituirien per altres.



«Una obligació» per a Cs

Per la seva banda, líder de Ciutadans, Albert Rivera, va defensar que aplicar la Constitució «no és opcional, sinó una obligació» perquè considera que cal aturar ja el «xantatge» del Govern. Així, Rivera va insistir a Rajoy que activi l'article 155 per convocar eleccions a Catalunya per «desallotjar» el president de la Generalitat a través de les urnes, tot i que no van parlar de les propostes concretes que podria tenir l'executiu a partir de dijous, quan venç el termini del segon requeriment a Puigdemont. Això correspon fer-ho al Consell de Ministres, va recordar Rivera, que també es va comprometre a subscriure un «pacte previ» perquè en el cas que hi hagi eleccions a Catalunya, els votants sàpiguen «de manera clara»a qui donarien suport si la seva formació no aconsegueix la majoria. I el mateix compromís va demanar a la resta de forces polítiques catalanes, inclosa Podem, per tal que l'electorat conegui per endavant per a què serviran els seus escons.

Finalment, Podem, per la seva banda, va acusar PP i PSOE d'haver pactat per endavant aplicar l'article 155 «passi el que passi» i «digui el que digui» Puigdemont. El seu secretari d'organització, Pablo Echenique, va considerar que la resposta del president català va ser «molt clara»: «Jo, amb dots molt limitades d'interpretació de textos, crec que està essent bastant clar», va indicar, tot afirmant que és «absolutament evident» que no hi ha hagut declaració unilateral d'independència. Tot i això, va entreveure que l'article 155 s'aplicarà igualment.