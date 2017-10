Dastis es mostra convençut que la Unió Europea donarà suport a l´article 155

El ministre d'Exteriors, Alfonso Dastis, es va mostrar ahir convençut de comptar amb la comprensió dels socis de la Unió Europea (UE) en el cas que Espanya decideixi aplicar l'article 155 de la Constitució davant la situació a Catalunya. «Creiem que sí. És l'aplicació de l'ordenament jurídic», va indicar Dastis a la premsa durant la seva participació en un Consell d'Exteriors de la UE.

De cara a la cimera de líders de la UE d'aquest dijous i divendres a Brussel·les, Dastis no creu que hi hagi un debat sobre Catalunya «perquè no figura en l'ordre del dia».«Estem convençuts que tant les institucions com els nostres socis (de la UE) estan en la postura que nosaltres creiem que han d'estar, en la defensa de l'Estat de Dret i els valors de la Unió», va explicar. Segons l'opinió del cap de la diplomàcia espanyola, després de la petició de diàleg bilateral de Puigdemont amb Rajoy, «el que cal fer realment és posar-se a dialogar però al lloc on es produeixen aquests diàlegs, la seu de la representació ciutadana, que és les Corts».

Així, va opinar que «això no és una qüestió entre el senyor Puigdemont i el senyor Rajoy. És una qüestió entre el senyor Puigdemont i Espanya, el conjunt dels partits polítics i la representació de la societat espanyola, inclosa Catalunya», va apuntar.

Preguntat per si en el Consell ha mantingut alguna reunió bilateral per abordar la situació a Catalunya, Dastis va indicar: «vaig tenir unes paraules» amb el titular britànic, Boris Johnson.

«M'ha preguntat com estan les coses a Catalunya. Li he dit quina és la situació en l'actualitat. Li he dit que nosaltres seguirem amb la política que estem desenvolupant fins a aquest moment», va indicar. A més, Dastis va dir haver parlat amb el seu homòleg francès, Jean-Yves Le Drian, «però realment no he tingut bilaterals com a tal», encara que «és lògic que la gent pregunti com està la situació», va indicar.



Porta al diàleg

El ministre alemany d'Exteriors, Sigmar Gabriel, va celebrar aquest dilluns al matí des de Luxemburg que «ara» hi hagi «marge per maniobrar» per negociar una solució per a Catalunya.

Sobre les declaracions del titular alemany, Sigmar Gabriel, Dastis va respondre que «és evident que Alemanya té una posició realment indubtable respecte d'aquesta qüestió». Per la seva banda, el Govern suís va recalcar ahir que les aspiracions independentistes de Catalunya són un assumpte intern d'Espanya que han d'abordar-se dins l'ordenament constitucional i que les condicions per a una hipotètica «facilitació» d'un diàleg entre l'Executiu espanyol i el Govern català no es donen de moment.



Resposta oficial

El Ministeri d'Afers Estrangers suís va respondre així a Efe arran d'un article publicat pel diari Blick que cita el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, afirmant que «Catalunya està decidida i sincerament disposada a un diàleg amb Madrid en el cas que el Govern suís acceptés una mediació».