Girona destina prop de 3 milions d'euros a polítiques públiques i a impulsar les noves regidories

L'Ajuntament de Girona destinarà prop de 3 milions d'euros a impulsar polítiques públiques i les noves regidories que es van crear a partir del nou govern municipal. En concret, es donarà un impuls a les noves àrees d'Innovació, Talent, Salut i Comunitat, la de Benestar Emocional, la de Llengua Catalana i la de Ciutat que Cuida. En total, s'hi destinaran 2.908.888 euros, que sortiran del romanent que va quedar del 2023 (1.956.987 euros) i la resta serà de projectes que no es podran dur a terme aquest 2024. Una part important dels diners es dedicaran a inversions. En concret, un milió d'euros es destinarà per avançar en projectes com l'aparcament dissuasiu de Mas Gri i el centre d'acollida d'animals municipal de Mas Xirgu que s'ampliarà.

També s’equiparan els nous locals socials dels barris i es compraran més participacions a l’empresa Serveis Públics d'Acció Social de Catalunya, SUMAR, perquè pugui considerar-se "un mitjà propi de l’Ajuntament". Amb això es pretén poder mantenir amb aquesta empresa el servei d’atenció domiciliària. Dins de l’Àrea de Talent, Innovació, Salut i Comunitat, l’Ajuntament vol crear una línia d’actuació basada en els fons llavor per al foment de la creació d’empreses en àmbits estratègics, per impulsar l’economia del coneixement d’alt valor afegit i la creació de llocs de treball qualificats.

En relació a la regidoria de Llengua Catalana, es vol elaborar un estudi sociolingüístic sobre l’ús del català a la ciutat. A més, s’ampliarà la partida per a subvencions a entitats que promouen l’ús i la divulgació del català, s’impulsarà una distinció com a reconeixement a les persones que elaboren continguts digitals en català i es reforçarà el servei.

A més a més, es fomentarà la cultura i l’educació. En aquest sentit, es destinaran més diners a les Fires de Sant Narcís, per tal de donar resposta a l’increment de la despesa de seguretat, protecció i infraestructures, al projecte comunitari Música a l’Est, i a la Jove Orquestra de les Comarques Gironines. Alhora, es dotarà de més recursos el servei de biblioteques per garantir l’obertura d’aquests equipaments i el servei d’educació i es milloraran els centres educatius.

També està previst que es destinin més fons a accions de suport psicològic i de suport als i les joves en diversos àmbits, que depenen de la Regidoria de Benestar Emocional i de Salut.

Dins de la Regidoria de Ciutat que Cuida, es redactarà un pla d’accessibilitat i atenció a la discapacitat, es crearà una partida per a actuacions d’accessibilitat i s’avançarà en el projecte del centre d’acollida d’animals comarcal.

Finalment, s’impulsarà el desenvolupament econòmic i social. Aquí destaca un augment de partida per al Banc d’Aliments, el reforç del parc d’habitatge, i es dotarà de recursos la taula pel Desenvolupament Econòmic i Ocupacional de Girona.