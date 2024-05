Els Mossos preveuen més detencions del grup que cometia narcoassalts fent-se passar per policies a l'Alt Empordà

Els Mossos d'Esquadra preveuen fer més detencions relacionades amb el grup criminal que cometia narcoassalts fent-se passar per policies. El dispositiu policial que s'ha fet aquest dimarts ha permès arrestar cinc persones d'entre 20 i 35 anys, en les set entrades i registres que s'han dut a terme a diferents habitatges de Figueres i Vilamalla. A la capital de l'Alt Empordà se n'han fet sis, un dels quals al carrer Tarragona, on s'ha arrestat un dels sospitosos. Just en aquest carrer, els Mossos han ordenat requisar un turisme de color blanc, relacionat amb els membres de la banda i que han portat a la comissaria de Figueres.

Els detinguts, que s’espera que en els propers dies passin a disposició judicial, operaven com un grup criminal que es dedicava a robar de manera violenta en habitatges on sabien que hi havia marihuana.

Un cop arribaven al domicili, es feien passar per policies per tal de poder-se emportar la droga, si bé també s’enduien altres objectes. L’operació continua oberta i es preveu que hi hagi més detencions en les properes hores.

En el dispositiu, que ha començat a primnera hora del matí, hi han participat efectius de la Comissaria General d'Investigació Criminal (DIC), de la Unitat d'Investigació de Figueres, de l'ARRO, de la canina i de seguretat ciutadana. La investigació és conjunta entre la DIC de Girona i de la Unitat d'Investigació de Figueres.