JxSí i la CUP acorden deixar en suspens el ple del Parlament d'aquesta setmana

La Junta de Portaveus del Parlament va acordar ahir «deixar en suspens» el ple previst per a aquesta setmana, a petició dels dos grups que formen la majoria independentista (Junts pel Sí -JxSí- i la CUP), per «la situació excepcional que viu Catalunya» i a l'espera de «la possible activació de l'article 155 de la Constitució».

JxSí i la CUP van utilitzar la seva majoria absoluta per «deixar en suspens» el ple que, segons el calendari ordinari de sessions, havia de celebrar-se demà i dijous, data última aquesta que coincideix amb el segon termini marcat pel Govern espanyol perquè el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, aclareixi si s'ha declarat la independència o no.

Els grups de l'oposició van lamentar aquesta decisió i van denunciar que ja són sis setmanes sense cap ple ordinari amb sessió de control al Govern i que això constitueix una irregularitat i vulnera els drets dels diputats.

Dilluns que ve es reunirà de nou la Junta de Portaveus per preveure la possibilitat que hi hagi un ple el 25 i 26 d'octubre, però primer hi haurà d'haver un acord sobre el tipus es sessió plenària que es fa, ja que hi ha grups que desitgen que sigui ordinària, altres monogràfica i altres el corresponent al Debat de Política General.

La CUP, que precisament havia demanat un ple monogràfic per a aquesta mateixa setmana a fi de portar a terme una declaració «formal i solemne» d'independència per part del Parlament, ahir a la tarda va desistir de la seva sol·licitud i va votar al costat de JxSí que finalment no se celebri.

Els dos grups independentistes van esgrimir com a arguments per deixar «en suspens» el ple previst per a aquesta setmana el «caràcter excepcional de la situació política que viu Catalunya» després del referèndum de l'1 d'octubre, i també que «tot el país està a l'expectativa que el Govern central pugui activar l'article 155 de la Constitució».



Reacció de Ciutadans i del PPC

Com a reacció a la decisió de la Junta de Portaveus, la líder de Cs a Catalunya, Inés Arrimadas, va avançar que presentaran un recurs d'empara davant el Constitucional per una «vulneració de drets sense precedents» dels diputats després de la suspensió de diversos plens i va demanar la dimissió de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, per «silenciar» a l'oposició i permetre el «tancament» de la cambra.

En roda de premsa, Arrimadas va anunciar que Cs presentarà el recurs en considerar que suposa una «vulneració flagrant» i «sense precedents» en democràcia dels drets dels diputats. Arrimadas, a més, va demanar la dimissió de Forcadell per la seva «complicitat absoluta» i per ser una «cooperadora necessària» dels independentistes en el «tancament amb pany i clau» del Parlament i a l'hora de «silenciar i menysprear» l'oposició. «No pot estar ni un minut més al capdavant d'aquesta institució», que està vivint la seva etapa de «més desprestigi», va dir.

També el portaveu del PPC, Alejandro Fernández, va denunciar que el Govern de la Generalitat està «supeditant» el Parlament als interessos de l'independentisme i està causant un «dany irreparable» a la institució, en tenir «segrestada» la seva activitat normal.