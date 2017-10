Cau una banda dedicada al contraban de tabac que arribava d'Àsia

Els Mossos d'Esquadra, juntament amb agents de la Vigilància Duanera Estatal de Madrid i Catalunya, van desarticular una organització criminal integrada per tres persones, que han ingressat ja a la presó, dedicada al contraban de tabac arribat d'Àsia. La investigació es va iniciar al maig passat, després d'una informació policial que alertava d'una reunió a Barcelona entre persones integrants de diferents organitzacions dedicades a activitats il·lícites.

Arran d'aquests fets, els agents van posar el focus en el presumpte líder d'una organització que es dedicava al contraban de tabac i que s'envoltava de col·laboradors de màxima confiança que facilitaven l'encobriment de l'activitat delictiva.

En aquest punt, la policia va poder constatar que el tabac de contraban que introduïen a Espanya procedia de països del sud-est asiàtic com Malàisia, el Vietnam o la Xina. Això no obstant, abans del destí final, normalment el port de Barcelona, passava per d'altres països del continent africà, on l'organització tenia col·laboradors que s'encarregaven d'enviar la mercaderia a la capital catalana.

Després de mesos d'investigació, el 5 d'octubre va atracar al port de Barcelona un vaixell que, per les dades de les quals disposava la policia, podia contenir un contenidor ple de tabac per introduir il·legalment. Ja el 16 d'octubre, els Mossos i la Vigilància Duanera van entrar al local on es va dipositar la mercaderia i van localitzar i van intervenir 1.100 caixes de tabac per un valor de 2,5 milions.