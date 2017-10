La premsa internacional destaca el «risc» d'una escalada de tensió

L'anunci del govern de Mariano Rajoy d'aplicar l'article 155 de la Constitució i laminar l'autogovern català va tenir un ampli ressò a la premsa estrangera, ja que la notícia va estar obrint les edicions digitals d'arreu del món durant una bona part del dia. En alguns casos, els mitjans van advertir que tot plegat pot ser el detonant d'una «escalada» de tensió entre Espanya i Catalunya.

El New York Times va informar que el govern espanyol «proposa apartar» el president de la Generalitat. Les decisions anunciades per Madrid, escrivia el corresponsal a Barcelona Raphael Minder, condueixen Espanya cap a un territori «desconegut» mentre Rajoy intenta sufocar «la crisi constitucional més greu des que es va instaurar la democràcia». El rotatiu britànic The Guardian va explicar que Espanya «s'enfonsa en una profunda crisi» després que ahir el president Rajoy hagués anunciat «que està desposseint Catalunya de la seva autonomia» i imposant el govern directe de Madrid en un intent «d'aixafar» el moviment d'independència. La Stampa va parlar de les «duríssimes» mesures i el director del diari, Maurizio Molinari, va analitzar que «el desafiament polític» de Rajoy als independentistes «no podria ser més difícil, més clar i més obvi».

El Washington Post també ho va treure en portada i entre les històries «més destacades» titulava: «Espanya, a punt per prendre el control de Catalunya per aturar la secessió». Per la seva banda. Al NYT, Minder va explicar també que és la primera vegada que s'intervé una autonomia i que s'aplica l'article 155 i informa de la decisió de convocar noves eleccions. «Tanmateix no queda clar com s'organitzaran i si canviaran significativament el panorama polític de Catalunya ni si ajudaran a resoldre el conflicte territorial», va analitzar el periodista. A més, va destacar que les mesures anunciades «corren el risc d'inflamar el clima a Catalunya».

També el The Guardian va obrir la portada amb la notícia. «La crisi a Catalunya escala a mesura que Espanya decideix imposar l'administració directa en dies», titulava. La decisió del govern espanyol, va dir el diari, ha provocat «por i enuig» a Catalunya i ha augmentat «dràsticament» la crisi «més profunda» des de 1977. Com la BBC, el The Guardian també va analitzar que mentre Rajoy diu que l'aplicació del 155 no implica la suspensió de l'autonomia, «no és així com ho veuen a Catalunya els milers de manifestants» que van sortir als carrers per protestar contra la mesura.

A França, Le Monde va treure en portada digital que «Madrid inicia el procés de suspensió de l'autonomia de Catalunya» i destacava que l'article no ha estat mai invocat. Va explicar que Rajoy ha demanat destituir el govern de Puigdemont per convocar noves eleccions i «evitar la independència de Catalunya». Va remarcar, a més, que Rajoy va matisar que ni l'autonomia ni el govern autonòmic estan suspesos «per intentar tranquil·litzar els catalans molts vinculats a l'autonomia recuperada després de la dictadura de Franco». També es va fer ressò en l'article de la manifestació a Barcelona contra l'empresonament dels líders de l'ANC i d'Òmnium Cultural.

El Libération, per la seva banda, va titular «El govern espanyol decideix posar Catalunya sota tutela». «El que el cap del govern central anomena 'el projecte Espanya' viu un dia històric, d'una severitat sense precedents des de la fi del franquisme», va començar el text. L'article continuava destacant que «des de l'arribada de la democràcia el govern central ha decidit sotmetre a tutela una regió 'rebel i rebel', en aquest cas, Catalunya». El seu corresponsal a Madrid, François Musseau, va dir que si bé alguns pensaven que es proposaria una versió «descafeïnada» del 155, «no ha estat el cas» i explicava les principals mesures. Destacava que, en cas de succeir, Catalunya perdria el control de totes les seves institucions «com al final de la guerra civil».

A Itàlia, La Stampa va dedicar un gran espai de la seva portada a Catalunya amb tres peces diferents. La principal duia com a titular: «Espanya substitueix a Catalunya, Barcelona surt a les places contra Rajoy». En el text destacava que Madrid «revoca» l'autonomia a Catalunya i remarcava de la intervenció de Rajoy que aquest assumirà les competències de Puigdemont per convocar noves eleccions. També en parlava el periodista del diari Francesco Olivo, que titllava les mesures del govern central de «duríssimes».

Il Corriere della Sera va dir que a Catalunya el Parlament serà dissolt i destacava que el partit de Puigdemont diu que «és un cop d'Estat». Entre les diferents reaccions el rotatiu es va fer ressò de la reacció de les associacions de premsa davant la possible intervenció dels mitjans públics, que denuncien «un atac a la llibertat d'expressió».

La Repubblica va obrir l'edició digital titulant «Rajoy 'destitueix' el govern de Puigdemont i 450.000 persones surten als carrers de Barcelona» i va explicar àmpliament les mesures que s'aplicaran i també recollia les reaccions, entre altres, d'Oriol Junqueras i Ada Colau. En un especial per a la televisió del diari dedicat a Catalunya, el periodista Omero Ciai va dir que la decisió de Rajoy «no és un últim acte, sinó que inicia una nova fase difícil».

A Bèlgica, Le Soir va dir que Espanya «posa en marxa la suspensió de l'autonomia de Catalunya» i subratllava que Rajoy vol destituir Puigdemont. En una altra peça el diari es va fer ressò de la manifestació a Barcelona, amb el president de la Generalitat encapçalant-la, «per reclamar la independència després que el govern central hagi demanat la destitució de l'Executiu».