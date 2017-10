Cuixart aporta vídeos per demostrar el seu paper mediador durant el 20-S

El recurs de la defensa del president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, per demanar-ne la llibertat va aportar ahir material videogràfic per demostrar que el 20 de setembre, en la concentració davant la Conselleria d'Economia, «en tot moment» va fer «crides a la mobilització pacífica», que va demanar «expressament respecte pels mossos i membres dels cossos de seguretat de l'Estat» i que s'aïllés qualsevol persona violenta.



El recurs de la defensa de Cuixart, presentat per la seva advocada, Marina Roig, va presentar diversos vídeos de la concentració celebrada el passat 20 de setembre a les portes de la conselleria, on Cuixart apareix fent una crida als manifestants a «aïllar» a aquelles persones en les quals detectessin una conducta «violenta o provocativa». En altres vídeos, es pot veure com Cuixart apel·la a la «resistència pacífica», dissol la concentració quan arriba el vespre i demana als concentrats que «tranquil·lament» deixin fer a la policia la seva feina.





van muntar en la concentració per facilitar la sortida dels agents de la Guàrdia Civil i la comitiva judicial per aquell corredor, que finalment els funcionaris no van utilitzar.Segons l'advocada, Marina Roig, les proves presentades també demostren queL'escrit de la defensa presentat a l'Audiència Nacional tambéperquè Cuixart «té feina i domicili conegut»; assegura que la jutgessa Lamela «no pot al·legar» risc de destrucció de proves perquè el fiscal no ho va fer en la seva demanda ni tampoc de reiterar el delicte perquè la jutgessa «no concreta a què es refereix».D'aquesta manera el recurs de Cuixartva basar la seva decisió de dictar presó preventiva per als líders de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i d'Òmnium Cultural: risc de destrucció de proves, de fuga i de reiteració delictiva.En el seu moment, Cuixart va precisar davant l'Audiència Nacional que la mobilització davant la conselleria no havia estat convocada només per les dues associacions sobiranistes, sinó per «multiplicitat d'entitats», de manera que la protesta s'englobava en un «moviment social més ampli».Per la seva banda, el president de l'ANC , i va precisar que no se'l podia fer responsable de «l'actitud individual de cada concentrat».