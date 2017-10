Convoquen oposicions per cobrir 2.000 places de mestre a Catalunya

El departament d'Ensenyament de la Generalitat té previst publicar durant la segona quinzena del pròxim mes de novembre la convocatòria de concurs oposició de 2.000 places per a l'ingrés als cossos docents, els exàmens dels quals es faran a l'abril del 2018.

Segons ha avançat Ensenyament, les oposicions seran per als cossos de mestres, de professors d'arts plàstiques i disseny, professors d'escoles oficials d'idiomes i professors d'ensenyament secundari.

Aquestes places formen part de les 7.000 destinades a cobrir llocs de funcionari a la Generalitat que el Govern va anunciar a final de l'any passat.



Calendari

Desembre de 2017: Presentació de sol·licituds

de sol·licituds Gener de 2018: La llista provisional d'admesos i exclosos es publicarà durant la segona quinzena del gener del 2018

es publicarà durant la segona quinzena del gener del 2018 Març de 2018: Es publica la llista definitiva d'admesos i exclosos , durant la primera quinzena de març.

, durant la primera quinzena de març. Abril-Juny 2018: El procediment selectiu s'iniciarà a mitjans de l'abril del 2018 i acabarà durant la primera quinzena de juny de l'any vinent.



Anteriors convocatòries

Aquesta convocatòria arriba després de la que hi va haver el maig d'aquest any, que va ser la primera després de sis anys. A les comarques de Girona hi havia 356 aspirants i a tot Catalunya 3.316 docents que s'havien inscrit a una convocatòria per a cobrir 300 places a tot Catalunya per al cos de Secundària i de Formació Professional.

La xifra total, 300 per a tot Catalunya, queda lluny dels prop de 3.000 docents que només a les comarques de Girona treballen amb contractes d'interinitat o substitució –segons dades dels sindicats del sector.