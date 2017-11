Eleccions a la presó

Fins divendres passat, les més grans arbitrarietats legals comeses durant la crisi catalana anaven a càrrec del Parlament i la Generalitat. Amb l'empresonament del Govern català en ple abans fins i tot d'iniciar la investigació judicial, el Govern facilita les comparacions amb Turquia, la Xina i altres països que aprofiten qualsevol indici d'aixecament per donar un escarment exemplar. La presó col·lectiva d'un executiu ratificat per milions de vots ha estat acordada per una jutgessa, però a instàncies del fiscal general reprovat pels espanyols. L'acció fulminant i sense assossec contra càrrecs electes, contrasta amb la facúndia a l'hora de tramitar personatges corruptes, amb Rato i Urdangarin com a singulars exemples.

La querella del fiscal reprovat, que no passaria un examen succint de l'espanyol que defensa amb vehemència, retrata la ferocitat de l'Estat devorant un dels seus membres sense adonar-se que atempta contra la seva pròpia anatomia. La justícia automàtica, que empresona en massa sense instrucció prèvia, no atropella un paisatge neutre. Estan a punt de celebrar-se les eleccions «lliures, netes i legals» que va prometre Rajoy després de liquidar la Generalitat. Per descomptat que no minvarà cap d'aquestes broncínies virtuts, excepte la possible addició de l'adjectiu «preses».

Amb les prediccions més moderades, els polítics presos rebran dos milions de vots el 21 de desembre. A més, colliran aquests sufragis gràcies a la defensa dels principis que els mantenen a la presó. L'operació de neteja no s'ha d'aturar davant la multiplicació d'autors, i tot i que serà logísticament ardu detenir per rebel·lió tots els votants, sempre s'aconseguirà internar-ne uns centenars de milers. El poder dissuasiu de la presó és significatiu, només es necessita calcular el nombre de presos que faran callar les pretensions d'aquesta organització criminal de milions de delinqüents. Un cop empresonat un bàndol al complet, potser arribi el moment d'analitzar les responsabilitats de l'altre bàndol en el desastre, però no ho sembla.