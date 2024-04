Buckingham anuncia el retorn a la vida pública de Carles III i frena en sec els rumors sobre el seu estat de salut

El Palau de Buckingham ha tallat d'arrel els rumors sobre la suposada deterioració de l'estat de salut de Carles III i ha anunciat aquest divendres que el monarca reprendrà la seva agenda pública la setmana vinent. "Sa Majestat el Rei es reincorporarà en breu a les seves funcions públiques després d'un període de tractament i de recuperació a causa del seu recent diagnòstic de càncer", ha assegurat el palau a través d'un comunicat. L'anunci ha posat fi a diverses hores d'especulacions, deslligades aquest divendres després de la publicació d'un article en el tabloide estatunidenc 'The Daily Beast' que apuntava al fet que la salut del rei s'estava "deteriorant progressivament".

El primer acte públic de Carles III tindrà lloc dimarts que ve en un centre de tractament contra el càncer, al qual acudirà amb la reina Camila, i on té previst reunir-se amb especialistes mèdics i pacients. "Aquesta visita serà la primera d'una sèrie de compromisos externs que Sa Majestat emprendrà en les pròximes setmanes", afegeix el comunicat del palau. Carlos i Camila també tenen previst rebre als emperadors del Japó, a petició del Govern britànic, en la seva pròxima visita d'Estat al Regne Unit a finals de juny.

Informació desmentida

Malgrat no donar detalls sobre el tractament contra el càncer, l'anunci de Buckingham ha llançat el missatge que l'estat de salut del rei avança favorablement i ha desmentit les informacions publicades originalment a 'The Daily Beast'. Un article en el qual un "vell amic" de Carles III assegura que el pronòstic del monarca "no és bo" i que la seva salut ha empitjorat de manera sobtada després de la seva última aparició pública el passat 31 de març, diumenge de Pasqua, dia en què va acudir a un acte religiós a Windsor al costat de la seva esposa, la reina Camila.

"Per descomptat, està decidit a superar el càncer i estan fent tot el possible per a aconseguir-lo. Tothom es mostra optimista, però en realitat es troba molt malament. Més del que sembla", explica la font citada pel tabloide estatunidenc. El text apunta també al fet que s'estaria actualitzant l'operació Puente Menai, el detallat pla que el Palau de Buckingham té preparat per al funeral de Carles III. Un pla que va començar a preparar-se des de la defunció de la seva mare, Isabel II, al setembre de 2022.

Lluita contra el càncer

El monarca, de 75 anys, ha mostrat una obertura sense precedents en parlar públicament sobre la seva malaltia, alguna cosa molt poc habitual en la família reial britànica. La seva retirada de la vida pública no li ha impedit participar en trobades privades en els últims mesos, a més de mostrar-se actiu en les xarxes socials a través de fotografies i missatges de vídeo. Unes aparicions que havien afermat l'optimisme sobre el seu estat de salut i que ja havien obert la porta a un possible retorn als seus compromisos en un futur pròxim. Una cosa que s'ha confirmat finalment aquest divendres.

El rei va anunciar que pateix càncer a principis de febrer després de ser sotmès a una operació per engrandiment de pròstata, una intervenció que no està relacionada amb la malaltia. Des de llavors ha estat la reina Camila i el príncep Guillem els qui s'han fet càrrec de la majoria de compromisos públics en nom del monarca, encara que el càncer de la princesa de Gal·les, Kate Middleton, ha obligat el seu espòs a absentar-se d'alguns actes en els últims mesos. Amb el retorn de Carles III a la vida pública, la monarquia britànica recupera a la seva figura més important i acaba, almenys temporalment, amb les especulacions.