Esquerra aposta per incloure un referèndum pactat al programa

Esquerra vol incloure en el seu programa per les eleccions del 21 de desembre un referèndum pactat. El diputat al Congrés, Joan Tardà, en una entrevista per a RAC1 ahir va explicar que ERC inclourà la celebració d'una consulta vinculant al seu programa perquè «seria absurd que l'independentisme deixés en un calaix la reivindicació del referèndum pactat».

En aquest punt, el diputat va assenyalar que, en àmbit personal, preveu que en el futur caldrà mirar també cap al «catalanisme federalista». Tardà va defensar la consulta vinculant dient que «la declaració d'independència és una fita immensa» i va argumentar-la per la necessitat que sent de ser «honrat».

Tardà, que va demanar «aparcar les presses històriques» i va defensar que «no és incompatible» la declaració de la República amb la inclusió del referèndum al programa electoral «per assolir escenari on sigui possible implementar la independència». Finalment, també va demanar que a l'hora de defensar un referèndum pactat es mantingui present la senyera: «L'independentisme ha comès l'error de lliurar als compatriotes no independentistes i de deixar al calaix la nostra bandera nacional».



No hi haurà llista conjunta

El diputat d'Esquerra al Congrés, Joan Tardà, va assegurar ahir que descartava la presentació d'una llista conjunta amb Catalunya en Comú a les eleccions del 21-D. Es tracta d'un aclariment sobre la conjuntura dels propers comicis que, des del moment en que el Govern espanyol els va convocar, tot era encara molt incert.

«Domènech i Colau ja van dir que no ho pre3veien», va lamentar el diputat. El desig de Tardà passa per fer una llista com la que va ser Solidaritat Catalana-primer moviment unitari català que va sorgir l'any 1906 per la sobirania catalanista, des de diferents posicions polítiques.

Esquerra no tanca la porta a signar un pacte postelectoral per formar govern amb el partit d'Ada Colau, alcaldessa de Barcelona, i Xavier Domènech. «No ho descarto perquè cal ampliar la base autodeterminista», va afirmar el diputat en la mateixa entrevista per a RAC1.

Tardà va augurar que Esquerra compartirà amb els Comuns punts bàsics com «l'amnistia, enrere el 155 i un referèndum». Va fer una crida a «sumar noves forces», ja que considera que «la independència no es podrà implementar fins que no convergeixin els independentistes amb els que no ho són».