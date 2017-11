Demanen dos anys de presó pels pares de la Nadia per les fotografies sexuals de la nena

La fiscalia demana dos anys de presó per la mare i el pare de la Nadia Nerea per les fotografies de caràcter sexual que els investigadors van trobar al llapis de memòria del pare, Fernando Blanco, després d'analitzar diversos terminals informàtics de la parella, per ordre del jutjat 1 de la Seu d'Urgell. Segons el ministeri públic, es van trobar 41 fotografies on apareixen els pares mantenint relacions sexuals explícites davant la seva filla i al mateix llit i també 15 fotografies on apareix la nena nua i en actituds "impròpies" per la seva edat. Les fotografies s'haurien pres entre el 2008 i el 2011, quan la nena tenia entre tres i sis anys. És per això que acusa cadascun d'ells d'un delicte d'exhibicionisme (un any de presó) i un altre tinença de pornografia infantil (un any de presó). Per cada delicte sol·licita també que se'ls prohibeixi acostar-se a la seva filla durant cinc anys. El pare de la nena, Fernando Blanco, segueix a la presó de manera provisional per un presumpte delicte d'estafa i la mare, Marga Garau, en llibertat amb càrrecs. La nena segueix amb familiars ja que el jutjat va retirar la custòdia als pares.

En la declaració judicial en fase d'instrucció, els dos progenitors van explicar que les fotografies que els Mossos d'Esquadra van trobar en un llapis de memòria de Fernando Blanco estaven fetes en el marc d'un àmbit "familiar, personal i natural" i amb l'objectiu de "fer seguiment de la pell la nena". Així ho va explicar l'advocat de la parella Alberto Martín, a la sortida del jutjat. El jutge, però, va veure indicis de delicte i ara la fiscalia els acusa formalment.

El mateix jutjat de la Seu d'Urgell també investiga Blanco i Garau, en una causa a part, per un presumpte delicte d'estafa en els donatius per al tractament mèdic de la seva filla, que pateix una malaltia rara. Segons els Mossos, Fernando Blanco i Marga Garau havien recaptat 918.000 euros en donatius que s'havien de destinar a intervencions mèdiques de la nena per tractar la seva tricotiodistròfia que, finalment, no s'haurien dut a terme. D'aquesta quantitat, se n'haurien gastat prop de 600.000. Aquests fets es van destapar l'any 2016, quan la nena tenia onze anys.

El 'cas Nadia' va generar un important impacte a Organyà (Alt Urgell), el poble on la nena anava a l'escola i molt pròxim a Fígols, on la família residia. El municipi s'havia bolcat intensament en diverses campanyes per recaptar fons per la Nerea.