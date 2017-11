Eleccions a Catalunya: Marta Pascal posa en dubte un govern de concentració després del 21 de desembre

La coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, va posar en dubte un govern de concentració format pel Junts per Catalunya, ERC i CUP després de les eleccions del 21 de desembre. «No sé si el farem aquest govern», va assegurar en una entrevista a Catalunya Ràdio per després afegir que primer l'independentisme ha de guanyar les eleccions abans de plantejar escenaris que no s'han guanyat.

Pascal va admetre que «alguna cosa no s'ha fet prou bé» tenint en compte que no hi ha reconeixements internacionals a la declaració d'independència i va coincidir amb l'exconsellera Clara Ponsatí que no s'estava prou a punt. «A un país el que no li pot passar és que digui que serà i que quan arribi el moment no sigui», va argumentar. Davant d'aquesta situació, Pascal va considerar que en la nova etapa cal controlar els temps i afegir efectivitat tot apuntant que la independència exprés no existeix amb un estat «brutal».

Pascal va defensar que no s'ha enganyat la gent perquè s'ha complert amb el que s'havia dit, referèndum l'1 d'octubre i declaració d'independència al Parlament. Tot i així, va admetre que té la sensació que «alguna cosa no s'ha fet prou bé» perquè es pugui dir que Catalunya és un país independent i que ha tingut reconeixement de diversos països.

Eleccions catalanes 2017: Els temps per a la independència

Una de les reflexions de Pascal sobre el que no s'ha fet prou bé en els últims mesos fa referència als tempos. La coordinadora general del PDeCAT va assegurar que «amb un Estat brutal i violent la independència exprés no existeix». De fet, segons Pascal, ja costa que existeixi en un context democràtic posant d'exemple que si a Escòcia el «sí» hagués guanyat el referèndum, s'havia fixat un termini d'un any i mig per fer-la efectiva i «ningú es va posar les mans al cap». «Aquí ens ha preocupat anar fent la prova del cotó a l'independentisme en funció del coratge i el temps que trigàvem. I crec que la nova pantalla requereix gestionar bé el temps, ser conscients que hem estat molt coratjosos (tenim gent a la presó) i hi hem d'afegir efectivitat, ser més i fer-ho bé», va defensar.

Preguntada per un govern de concentració després de les eleccions, Pascal va recordar que primer l'independentisme ha de guanyar a les urnes. «Si no hi ha majoria independentista de quin govern estem parlant? Fem el favor de posar els temps quan toquen sinó ens passa el que ens ha passat al procés, que a vegades hem estat esclaus de l'ai què diran», va sentenciar Pascal.