A què s´enfronta avui Puigdemont?

Carles Puigdemont i els quatre exconsellers que segueixen a Brussel·les encaren aquest divendres la seva cita judicial més important fins a la data. Els cinc fa dies que preparant les estratègies de cara a la vista que tindrà lloc aquest 17 de novembre a les 14: 00h al Tribunal de Primera Instància de la capital belga.

Des que fossin posats en llibertat condicionada pel jutge d'instrucció belga, Puigdemont i els exconsellers han mantingut discretes reunions amb els seus advocats, a la vegada que han rebut la visita d'altres polítics catalans de cara a les eleccions del 21 de desembre.

A més, aquests dies previs a la vista els han utilitzat per aprofitar l'estirada mediàtica i oferir entrevistes a diferents mitjans de comunicació estrangers per traslladar la situació catalana a un pla més europeu.



Però, A què s'enfronten aquest 17 del novembre?

El principal objectiu de l'expresident de la Generalitat i els exconsellers és romandre a Brussel·les i evitar la seva més que probable extradició. Durant la vista, Puigdemont intentarà convèncer el jutge belga que a Espanya no tindria un judici just i que a Madrid se li jutjaria per delictes polítics.



Carles Puigdemont a Brussel·les

En cas que el jutge decideixi extraditarles, Puigdemont ja va informar que recorreria la sentència al Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) per la suposada violació dels seus drets bàsics que suposaria celebrar el judici a Madrid.

Però el Conveni Europeu pel qual es regeix aquest tribunal no regula els delictes polítics, que estan precisament relacionats amb els càrrecs als quals s'enfronta Carles Puigdemont. De la mateixa manera que tampoc és jurisdicció d'aquest tractat l'asil i l'extradició.

El Conveni Europeu que regeix el TEDH, i que va ser signat per tots els països europeus (inclosa Espanya), se centra en els drets humans bàsics que han de respectar els països membres: tractes inhumans, degradants o tortures. Una cosa que no està provat que vagi a ocórrer-li al expresident català a Espanya.