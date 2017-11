Colau, Trias i Hereu s'uneixen per defensar l'Agència del Medicament

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, amb les exalcaldes Xavier Trias i Jordi Hereu van fer un manifest conjunt en defensa de la candidatura de Barcelona per acollir l'Agència Europea del Medicament (EMA), una decisió que es farà pública dilluns. Els tres darrers alcaldes de la capital catalana van defensar que la ciutat «està preparada» i amb una «magnífica candidatura» per ser escollida i han recordat que destaca per la qualitat de vida, les bones connexions i l'ecosistema de recerca. «Barcelona pot oferir molt a l'agència i necessitem que Europa ens ajudi a continuar construint Barcelona», va conclour Colau en nom dels tres alcaldes. Tots tres, també van coincidir que l'elecció de Barcelona seria molt positiu en el moment polític que es viu a Catalunya i per això van voler pressionar els líders europeus destacant la unitat institucional en aquest aspecte.

Per la seva part, el portaveu del govern espanyol, Íñigo Méndez de Vigo, va dir que l'executiu està fent «tot el que està a la seva mà» perquè Barcelona esdevingui seu de l'Agencia Europea del Medicament perquè considera que aquesta és una «política d'Estat».