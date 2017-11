Rosa Maria Sardà va tornar la Creu de Sant Jordi el passat mes de juliol

L'actriu i directora teatral Rosa Maria Sardà ja no té la Creu de Sant Jordi, una de les màximes distincions que atorga la Generalitat de Catalunya, perquè la va retornar el passat 24 de juliol. Així ho ha assegurat la cineasta Isabel Coixet en un article publicat al diari El País. L'escrit explica que Sardà va fer la devolució personalment, acostant-se a peu al Palau de la Generalitat, on va entregar la distinció i una nota manuscrita on explicava que «ateses les circumstàncies», ella no es considerava «mereixedora de la distinció.» Per aquest motiu la retornava i demanava, a més, que l'esquela que el Govern acostuma a publicar als diaris quan mor un dels guardonats «tinguessin a bé d'estalviar-se-la». Sardà va rebre la Creu de Sant Jordi l'any 1994 i recentment va ser notícia per ser una de les 367 personalitats que va signar el manifest «1-O, estafa antidemocràtica», que també va rubricar la mateixa Coixet.

Coixet explica què va succeir aquell dilluns d'estiu en què Rosa Maria Sardà va decidir retornar la Creu de Sant Jordi. «El que anava a fer, en el fons, era un crit d'auxili, un cop de puny sobre la taula, un ja n'hi ha prou, un no puc més», explica la realitzadora, que afegeix que l'actriu «feia temps que ho meditava». «No ho va dir a ningú perquè sabia que intentarien dissuadir-la i en aquells moments, després d'una llarga malaltia que estava superant, no se sentia amb energia suficient per discutir i defensar la seva decisió. Només volia executar-la», afegeix.