Save the Children demana a la Generalitat més inversió per als centres de menors

L'ONG Save de Children ha demanat a la Generalitat que augmenti la inversió en els centres de protecció de menors per "assegurar que es cobreixen les necessitats dels infants i adolescents". En un comunicat l'ONG es fa ressò de 'Informe sobre els drets de l'Infant 2017', que el Síndic de Greuges va presentar dijous passat i on, segons recorda l'ONG, es demana prohibir als centres que recorrin a entitats benèfiques per adquirir aliments i roba. Per a Save the Children cal seguir les indicacions de l'informe i establir mecanismes de control i supervisió econòmica dels recursos que s'assignen als centres de protecció de menors i alhora donar resposta a l'arribada creixent de menors estrangers "que arriben sols i que posen de manifest les deficiències del sistema".

Save the Children demana a la Generalitat augmentar la seva inversió per tal de crear més centres residencials "perquè els centres d'acollida no es converteixin en centres residencials de baixa qualitat"; crear més centres d'acollida adaptats a les necessitat dels menors estrangers no acompanyats; crear la figura del guardià\-assessor individual d'aquests menors, una persona que els acompanyi des de la seva arribada fins a la seva emancipació per assegurar així que es compleixen els seus drets.

En un comunicat, recorda que "cada mes arriben uns 200 adolescents estrangers no acompanyats" i que pel fet de trobar-se a Catalunya sense referents familiars, la Direcció General d'Atenció a la Infància té "la responsabilitat" de garantir el seu benestar i vetllar pels seus drets en matèria de protecció, salut i educació, en igualtat de condicions que els altres menors, tal com estableix l'Estatut, en coherència amb la Convenció sobre els Drets de l'Infant de les Nacions Unides. Tot i això, "hi ha molts infants i adolescents que segueixen a l'espera d'un recurs adaptat a les seves necessitats".

En aquest sentit, Save the Children denuncia que aquests menors "no tenen garantida una protecció adequada i que, per tant, s'estan vulnerant els seus drets bàsics".El Síndic alerta també de les restriccions que existeixen per als menors que resideixen en centres de protecció a sotmetre's a tractaments oftalmològics i odontològics i recomana que es revisi el perfil i el nombre d'educadors per centre perquè els dèficits no afectin directament a l'efectivitat i la garantia dels drets dels nens i nenes