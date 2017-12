Junqueras: «L´ofensiva anticatalana només es frena guanyant les eleccions del 21-D»

El vicepresident de la Generalitat destituït, Oriol Junqueras, va assegurar que l'«ofensiva anticatalana només es frena guanyat el 21-D», en una entrevista feta a la presó d'Estremera (Madrid) publicada per El Periódico, en què va afegir que «res és fàcil, cal persistir». Junqueras va assegurar que «cal llançar menys focs artificials» i que «el fet deser suau en les formes i ferms en el fons agafa més sentit que mai». Sobre la seva possible sortida de la presó sota fiança, el vicepresident destituït només va dir que «ens tenen moltes ganes. El 2 de novembre tenia clar que ens tancaven».

Junqueras va explicar que està refredat, que divendres van estar gairebé tres hores a la intempèrie i de matinada esperant el trasllat fins al Tribunal Suprem i que hi ha algunes cartes enviades fa un mes que no li han arribat. Sobre els seus companys de mòdul, Junqueras va dir que «ens tracten molt bé, sobretot els interns, que es desviuen per nosaltres», i va explicar que quan s'han assabentat que estava refredat li han portat ibuprofens o infusions.

Per la seva banda, la secretària general d'ERC, Marta Rovira, va afirmar que el seu partit es conjura per tornar a tenir un «mandat democràtic» que faci que Catalunya pugui seguir treballant per «construir la república», per la qual cosa considera indispensable el paper dels ajuntaments.

Rovira va denunciar la «persecució» que, des del seu punt de vista, la Fiscalia General de l'Estat està fent als alcaldes catalans «utilitzant com a excusa el procés independentista». La secretària general d'ERC va afegir que la Fiscalia ha ordenat citar més de 700 alcaldes per haver donat suport al referèndum de l'1 d'octubre, per haver signat un decret polític o per no presentar-se a declarar davant la policia.