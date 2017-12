La CUP demana a ERC que abandoni el «diàleg de sords»

L'exdiputada per la CUP Eulàlia Reguant va reclamar ahir que ERC abandoni la via del diàleg ja que es tracta d'un «diàleg de sords» i, així, que»el 22 de desembre recuperin el camí que vam començar per la via unilateral, ja que si no ho fem nosaltres ningú ho farà».

«Quants anys han dedicat al diàleg de sords?» es va preguntar Reguant en un acte de campanya celebrat a Blanes, on va recordar que «tenim davant nostre una àmplia majoria al Congrés, al costat d'una monarquia i a un poder judicial, que ens nega el dret a l'autodeterminació». A l'acte també hi era la candidata per la CUP a Girona Natàlia Sànchez, que va anunciar que les eleccions del 21-D determinaran «si ens governaran des de Madrid o si ho farem des del Parlament de Catalunya, l'espai per governar legítimament el nostre país». Durant l'acte Sànchez va apel·lar «els que dubtaven sobre les garanties democràtiques de l'1-O» esperant «que es preguntin on són les garanties democràtiques en aquestes eleccions». «Hem de fer del 21 de desembre un bumerang democràtic i social contra el 155 i contra els qui neguen a cops el dret a la lliure determinació del nostre poble».

La candidata va recordar el referèndum de l'1-O i va indicar que «ningú podrà esborrar de la memòria aquell dia, igual que cap força podrà ignorar que un poble digne estarà dret per la república».