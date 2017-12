Operació contra la pornografia infantil en una llibreria de Barcelona

Els Mossos d'Esquadra van escorcollar ahir una llibreria del centre de Barcelona a la recerca de vídeos de pornografia infantil, en el marc d'una operació policial contra la venda i tinença d'aquest tipus de material videogràfic en la qual són investigades nou persones.

Segons van informar fonts pròximes a la investigació, l'operació, que està sota secret de sumari, és la segona fase de l'operació conjunta dels Mossos i la Guàrdia Civil que el 2016 va assestar un cop a una productora de Tortosa que utilitzava menors tutelats, captats als carrers, per elaborar pornografia infantil.

Per ordre judicial, els agents van escorcollar ahir una llibreria, situada al barri barceloní de l'Eixample, després de constatar que aquest establiment havia adquirit material a la productora de Tortosa, que es dedicava a confeccionar pornografia de tota mena, no només infantil. Els agents van fer l'entrada a la llibreria perquè sospitaven que disposava d'una gran quantitat de material –concretament un miler de DVD produït amb les víctimes menors detectades l'any passat.

Els agents van intervenir material pornogràfic fabricat per la productora de Tortosa a l'establiment de Barcelona, que ara examinaran per descobrir si entre aquest hi figuren imatges de contingut pedòfil. La primera fase de l'operació, que va culminar l'agost del 2016 amb la detenció de set persones, va permetre desarticular una xarxa dedicada a gravar i produir vídeos de pornografia infantil a escala industrial, que després distribuïa per tot el món, utilitzant a desenes de nens de 15 anys desemparats que eren captats als carrers de Catalunya i la Comunitat Valenciana.

També la segona fase de la investigació, que van dur a terme en solitari els Mossos d'Esquadra, es va centrar en la tinença i consum de la pornografia distribuïda per la xarxa, fet que va portar al registre de la llibreria de Barcelona.

Després d'inspeccionar l'establiment, la policia catalana va lliurar una citació al responsable de la llibreria perquè acudeixi a declarar com a investigat davant del jutge que porta el cas.

En el marc d'aquesta fase de les indagacions, que es van iniciar el mes de novembre passat, ha estat detinguda una persona i vuit més han estat citades a declarar en qualitat d'investigades.

Els Mossos d'Esquadra recorden que la tinença de pornografia infantil és delicte, igual que la seva producció i distribució, i han demanat a aquelles persones que puguin haver accedit a aquest tipus de material pedòfil que ho comuniquin a la policia.

Per altra banda, i sense cap vinculació amb el cas de la llibreria de Barcelona, la policia espanyola va detenir ahir a tres joves, dos d'ells menors, acusats de distribuir pornografia infantil a través d'una aplicació de missatgeria instantània. Una de les detencions es va dur a terme a la localitat de Vallirana del Baix Llobregat i les altres dues a Madrid i a El Puerto de Santa María, a Cadis.

Els arrestats compartien de forma activa continguts que incloïen imatges relacionades amb l'explotació sexual infantil. La investigació es va iniciar gràcies a la col·laboració d'un veí de Jerez de la Frontera que va trobar uns arxius que contenien agressions sexuals contra menors mentre navegava per la xarxa.

Després de posar aquests fets en coneixement dels agents, es van realitzar les primeres perquisicions i es va descobrir un grup d'individus molt actius en diferents xarxes socials on compartien imatges relacionades amb l'explotació, agressions i abús sexual infantil.

Fruit de les investigacions, els agents van identificar tres de membres d'aquest grup, dos d'ells menors d'edat.