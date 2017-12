Campdorà ven la Grossa de Cap d'Any

Un restaurant de Campdorà és a la Grossa de Cap d'Any el que representa "La Bruixa d'Or" per la Loteria Nacional. Des del restaurant Can Barceló van impulsar un punt de venda de la loteria Catalana, que comercialitzen a través d'Internet a través de lagrossacatalana.com. L'any 2016 ja van repartir el segon premi d'aquest sorteig i enguany han venut 80 bitllets del primer premi de la Grossa. Els 80 bitllets els van comprar des de l'associació organitza Els Pastorets de l'Ametlla de Merola, un petit poble de menys de 200 habitants situat al Berguedà. Aquests van fragmentar els bitllets en participacions, que han repartit un total de 8 milions d'euros, tant al Berguedà com a la comarca veïna del Bages.

1er Premi de la Grossa de Cap d'Any: 56.795 - Venut a Campdorà (Girona) i Vilassar de Mar

El primer premi de la Grossa de Cap d'Any d'aquest 2017 ha estat el número 56795 i s'ha venut en un restaurant de Campdorà, que ja va repartir el segon premi de la Grossa 2016, i també a Vilassar de Mar (Maresme). Part dels bitllets premiats a Campdorà se'ls van quedar els Pastorets de l'Ametlla de Merola (Berguedà). Cada bitllet està valorat amb 100.000 euros, 20.000 per euro apostat. Els afortunats que tenen butlletes amb el número anterior i posterior guanyaran 1.000 euros, 200 euros per euro apostat. Les quatre últimes xifres obtindran un premi de 500 euros, 100 euros per euro jugat, mentre que les tres últimes guanyaran 175 euros (35 euros per euro jugat). Les centenes i els dos últims números tenen un premi de 25 euros per butlleta (5 euros per euro apostat). Finalment, si s'ha encertat l'últim número, el premi és el reintegrament.

2n premi: 64773 - Venut a Terrassa, Martorell, l'Ametlla del Vallès, Barcelona i Vic

El segon premi de la Grossa de Cap d'Any és el 64773 i ha estat molt repartit a les localitats de Terrassa, Martorell (Baix Llobregat), l'Ametlla del Vallès, Barcelona i Vic. El cantant Santi Balmes, del reconegut grup 'Love of Lesbian', ha estat el padrí d'aquest segon premi. Està dotat amb 32.500 euros, és a dir, 6.500 euros per cada euro jugat. Aquest és el penúltim dels cinc premis previstos que s'ha conegut en el transcurs del sorteig, celebrat aquest dissabte als estudis de TV3. Pel que fa a les aproximacions, els bitllets que tinguin els números anterior i posterior al premiat rebran 325 euros és a dir, 65 per cada euro jugat. Els qui hagin encertat les quatre darreres xifres, rebran 30 euros per euro apostat, és a dir 150. Les tres darreres xifres es premiaran amb 100 euros per bitllet i les centenes, amb 25. Els bitllets amb les dues darreres xifres iguals rebran 10 euros, 2 per euro apostat.



3r premi: 75182 - Venut a Lleida i Menàrguens (Noguera)

Aquest tercer premi està valorat amb 15.000 euros, és a dir, 3.000 euros per cada euro jugat. L'actor Xisco Segura –que enguany també posa la veu a la cançó de la Grossa- ha estat el padrí d'aquest tercer premi. Sobre els premis de les aproximacions, el número anterior i posterior estan premiats amb 50 euros per euro apostat, és a dir 250. Els qui hagin encertat les quatre darreres xifres rebran un premi de 100 euro per bitllet, mentre que els bitllets amb les mateixes tres darreres xifres, estaran premiats amb 50 euros. Les centenes estan premiades amb 25 euros, i les dues darreres xifres obtindran un premi de 10 euros.



4rt premi: 32695 - Venut a Barcelona, Figueres, Vallfogona de Balaguer i per internet

El quart premi de la Grossa de Cap d'Any és el 32695 i s'ha venut a Barcelona, Figueres, Vallfogona de Balaguer (Noguera) i per internet. Està valorat amb 5.000 euros, és a dir, 1.000 euros per cada euro jugat. L'actriu Sílvia Bel ha estat la padrina d'aquest quart premi de la Grossa de Cap d'Any. Pel que fa les aproximacions, les persones que tinguin butlletes amb el número anterior i posterior han estat agraciades amb 100 euros, 20 euros per euro apostat. Les quatre últimes xifres obtindran un premi de 50 euro, mentre que les tres últimes xifres i les centenes, en guanyaran 25. Les centenes també tenen un premi de 25 euros per butlleta. Si s'han encertat els dos últims números, el bitllet té dret a reintegrament.



5è premi: 68.211 - Venut a Calaf i Falset

El cinquè premi de la Grossa de Cap d'Any és el 68211 i s'ha venut a Calaf (Anoia), Barcelona i Falset (Priorat). Està dotat amb 2.500 euros, és a dir, 500 euros per cada euro jugat. La corredora de muntanya Núria Picas ha estat la padrina d'aquest cinquè premi. En relació a les aproximacions, els afortunats que tinguin els números anterior i posterior al premiat rebran 75 euros, és a dir, 15 per cada euro jugat. Si s'han encertat les quatre últimes xifres, el bitllet rebrà 50 euros de premi, 10 per cada euro apostat. Els qui hagin encertat les tres últimes xifres o les tres primeres, rebran 25 euros, mentre que els bitllets que coincideixin amb les dues darreres xifres en rebran 5.