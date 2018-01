ERC insta JxCat que expliqui com faran efectiva la investidura de Puigdemont

ERC vol que JxCat aclareixi com es pot fer efectiu el retorn del president destituït, Carles Puigdemont. El portaveu dels republicans, Sergi Sabrià, va demanar ahir a la formació independentista més votada el 21-D que posi damunt la taula com executar l'operació perquè Puigdemont pugui tornar al Palau de la Generalitat.

En una entrevista a Rac1, el portaveu republicà va negar que hi hagi cap «alternativa» a aquest pla i va subratllar que «no té sentit» parlar de «segones opcions». D'aquesta manera, ERC va dir que la tornada de Puigdemon estava «més en mans de JuntsxCat i del PDECat» i va remarcar que el seu partit està «disposat» a donar llum verda a aquesta via. Així mateix, Sabrià va opinar que «cal veure com es conforma la proposta, que a dia d'avui no és senzilla». Sabrià també va dir que «seria bo per a tothom» que la nova legislatura superés almenys el llindar dels tres anys, i va descartar que s'hagin de repetir les eleccions perquè no hi hagi entesa per investir un president: «després de la victòria del 21-D el que no podem fer és no posar-nos d'acord». El dirigent independentista va asserverar que els propers dies caldrà trobar una «solució» amb JxCat i la CUP per aplicar la «proposta guanyadora» i fer tornar Puigdemont.

Sobre el vicepresident destituït, Oriol Junqueras -i president d'ERC-, Sabrià va explicar que està «fort», amb moltes ganes de fer política i disposat a «assumir les responsabilitats» per ajudar el país. D'altra banda, es va mostrar poc optimista sobre el seu possible alliberament que demà ha de prendre Pablo Llarena, jutge del Tribunal Suprem: «el que ens arriba de l'entorn és que és poc probable que sigui així». El vicepresident cessat és a la presó d'Estremera des del 2 de novembre.

Sobre les negociacions per a la presidència del Parlament, Sabrià va dir que caldrà respectar la voluntat de Carme Forcadell tant si accepta o si rebutja repetir la presidència de la cambra.

Escenari de més tranquil·litat

L'advocat d'Oriol Junqueras, Andreu Van den Eynde, va dir ahir en una entrevista a 'eldiario.es' que la retirada dels efectius extres de la policia espanyola i la Guàrdia Civil de Catalunya per part del govern espanyol (i que ahir es va donar per acabada amb la marxa del Port de Barcelona del GNV Rhapsody cap a Tànger) evidencia que s'està anant cap a un «escenari de més tranquil·litat», sense que els polítics catalans hi hagin intervingut. Segons ell, això hauria de servir per fer veure al Tribunal Suprem que el moment polític actual és diferent i Junqueras, com a diputat electe, té dret a sortir en llibertat provisional o, almenys, a participar a totes les sessions plenàries del Parlament. Per a Van den Eynde, el fet que Junqueras sigui ara diputat electe pot jugar a favor seu, en el sentit que caldria protegir el seu dret a la participació política. A més, va descartar que Junqueras pugui renunciar a l'acta de diputat per millorar la seva situació processal, ja que «no seria congruent amb haver-se presentat a les eleccions». Finalment, segons l'advocat, les acusacions «poden mantenir les acusacions de violència provisionalment però quan hagin de concretar acusacions o dictar sentència, s'hauran de mullar; s'estan retorçant paraules i significats; s'està eixamplant tot per mantenir oberta una causa que té uns efectes d'intimidació brutals a nivell polític i ciutadà», va reblar.

D'altra banda i questionant-se el correcte funcionament del sistema judicial, el conseller cessat Josep Rull va dir ahir a través de la xarxa social Twitter que no hauria de ser normal saber què decidirà el Tribunal Suprem sobre les mesures cautelars d'Oriol Junqueras a través de la premsa. La piulada fa referència a la informació que El Periódico va publicar ahir amb el titular 'El Suprem veu altament improbable l'excarceració de Junqueras'. Rull va afegir que va ser des de la presó i mirant La Sexta quan va assabentar-se que sortiria en llibertat i va apuntar que la cadena de televisió citava «fonts ben informades de Génova».