JxCat assegura que Puigdemont serà investit però no aclareix com ho farà

Junts per Catalunya assegura que s'investirà Carles Puigdemont com a president de la Generalitat fent «les coses ben fetes» i «aplicant, com cal, el reglament». En una roda de premsa a Brussel·les després de la primera reunió del grup parlamentari, Elsa Artadi i Eduard Pujol van dir no tenir «cap dubte» que el Parlament «permet la investidura de qualsevol dels diputats» i que Puigdemont «és elegible com a president».

Amb tot, JxCat no va aclarir quina fórmula farà servir per aconseguir-ho, si una investidura telemàtica o la delegació del discurs en un altre diputat. «No ho decidirem avui», va dir la cap de campanya de JxCat, Elsa Artadi.

A més, Artadi va afegir que la seva voluntat és que cap dels cinc diputats electes empresonats o a l'exili hagin de renunciar a l'escó. «El que és just és que ells puguin exercir els seus drets com a diputats de Parlament, poden ser-ho, no estan inhabilitats, seria una aberració que no se'ls pogués permetre exercir els seus drets polítics», va dir.

El portaveu de Junts per Catalunya, Eduard Pujol, va dir que el mes de gener «acabarà bé» perquè «Puigdemont serà novament el president de tots els catalans». «Farem les coses ben fetes i aplicant el reglament», va defensar Pujol, que va insistir que el 21-D el «missatge inequívoc» i «molt potent» dels catalans era que Puigdemont havia de tornar al Palau de la Generalitat.

Artadi va explicar que el grup de JxCat explorarà «tots els instruments que permet el reglament de Catalunya» però no va aclarir com es podria fer la investidura amb Puigdemont des de Brussel·les. «No ho decidirem avui», va admetre. Preguntada sobre un possible informe dels lletrats del Parlament, Artadi va dir que per ara «no hi ha cap informe» i que en qualsevol cas «a qui li toca decidir és o bé al president del Parlament i la Mesa, o bé al ple». La directora de campanya de JxCat va evitar «anticipar-se» a un possible recurs del govern espanyol a la investidura de Puigdemont, i va demanar que es respecti «la democràcia del Parlament de Catalunya». «Seria xocant pels catalans i per la resta del món que el Parlament esculli qui serà el president i a qui dona confiança i que després algú a Espanya decideixi que no els agrada. Ho van fer una vegada i esperem que no ho tornin a fer», va dir durant la roda de premsa. Junts per Catalunya va defensar que no descarta «res» sobre un eventual retorn de Puigdemont. «La nostra primera opció seria que tornés demà», va dir Artadi, que tot i ha això va admetre que «ara mateix no és possible».

«No farem que tornin perquè se'n vagin a la presó, no tindria cap sentit», va insistir. Renúncies d'esconsPer ara, JxCat no preveu que els consellers cessats Puig, Ponsatí i Forn, ni el diputat electe Jordi Sànchez, renunciïn al seu escó pel fet d'estar a l'exili o a la presó. «La nostra voluntat seria que no haguessin de renunciar», va dir Artadi, descrivint com «aberrant» que «no se'ls pogués permetre exercir els seus drets polítics». «Això també és una part del que significa respectar els resultats electorals», va afegir la cap de campanya de JxCat. Artadi va evitar valorar les declaracions dels empresonats a Madrid, i la seva renúncia a la via unilateral. «No comentarem les defenses jurídiques, respectem qualsevol estratègia dels seus advocats i desitgem que dilluns tinguem una bona notícia i surtin de la presó», va dir. Per la seva banda, Eduard Pujol va recordar que el 22-D Carles Puigdemont va fer una oferta de diàleg a Rajoy que per ara no ha estat atesa afirmativament.



Drets com a diputats electes

La consellera d'Ensenyament, Clara Ponsatí, i el titular de Cultura, Lluís Puig -ambdós destituïts amb l'aplicació de l'article 155 de la Constitució-, aposten per mantenir els seus drets com a diputats electes de JxCat. Així ho van explicar a l'ACN fonts de la formació que lidera Carles Puigdemont, després de la primera reunió que el futur grup parlamentari va celebrar a Brussel·les. Ponsatí i Puig són els dos únics electes de JxCat que encara no han presentat les seves credencials al Parlament, tràmit que sí que han fet tant Puigdemont -ho va fer el 9 de gener- com Jordi Sànchez i Quim Forn -el dia 3-, empresonats a Madrid.



Forcadell encarrega l'informe

La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, va encarregar un informe jurídic al secretari general de la cambra, Xavier Muro, sobre la sessió constitutiva del proper dia 17 de gener i el quòrum necessari i la possibilitat de delegar el vot. Així, Forcadell accepta la petició del PSC de demanar un posicionament als lletrats del Parlament, però només per a aquelles qüestions relatives a la sessió constitutiva, deixant fora de l'informe que encarrega els temes que els socialistes plantejaven referits a la investidura.



Iceta planteja no assistir-hi

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, va explicar ahir que el seu partit no assistiria a una investidura telemàtica i que, en cas de produir-se, la impugnaria davant el Tribunal Constitucional (TC).



Diferents «línies de defensa»

Gonzalo Boyé, l'advocat dels exconsellers Meritxell Serret i Toni Comín, va assegurar que la declaració dels seus clients no seria «semblant» a la dels líders sobiranistes empresonats. «La nostra línia de defensa és una altra. Creiem que els fets no són constitutius de delictes».