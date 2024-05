La CUP defensa crear el Parc Natural de l’Albera

El cap de llista de la CUP per a la demarcació de Girona, Dani Cornellà, s’ha desplaçat fins a Capmany per visitar una part del que serà el futur Parc Natural de l’Albera. “Cal recordar que 17 ajuntaments de l’Alt Empordà, el Consell Comarcal i la Diputació han aprovat mocions o declaracions institucionals per impulsar la declaració de Parc Natural de l’Albera”, ha declarat Cornellà, que ha recordat “que en l’actualitat les diverses figures de protecció de part de l’Albera no s’ajusten a la qualitat dels seus valors excepcionals, i que el Parc Natural ha de servir com a únic organisme integrador de la gestió de la unitat funcional de l’Albera”.

“La creació del Parc Natural de l’Albera és una reivindicació històrica de les entitats ecologistes i de la ciutadania que hi viu des de fa molts anys. En aquest context de crisi climàtica i pèrdua constant de biodiversitat, cal protegir de forma immediata uns ecosistemes tan singulars”, ha assegurat el cupaire.

Cornellà també ha defensat l’obertura d’un procés participatiu al territori per explicar la proposta i implicar a tothom que viu a la zona i a les entitats locals per arribar al màxim consens.

El candidat ha volgut recordar la feina feta per les entitats ecologistes de l’Empordà, la Plataforma per a l’impuls del Parc Natural de l’Albera i la IADEN (Institució Alt Empordanesa per a la Defensa i l’Estudi de la Natura), "que han mantingut viva aquesta reivindicació i no han parat de treballar amb tothom per aconseguir fer avançar la proposta al territori", ha sentenciat.