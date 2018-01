CDC es desentén en públic de la sentència

Un simple comunicat del PDeCAT desvinculant-se de CDC i unes breus declaracions d´Artur Mas negant les irregularitats durant el seu mandat van ser les úniques reaccions dels convergents davant la publicació de la sentència del cas Palau. El partit va evitar comparèixer ahir davant dels mitjans i mantenir així el silenci públic sobre la resolució.

La formació que va prendre el relleu de CDC, el PDeCAT, es va desentendre de la sentència del cas Palau en un breu comunicat on remarcava que aquest nou partit va néixer el 2016 «amb l´exercici de la transparència com un dels seus objectius més importants», i amb el compromís d'actuar amb contundència davant qualsevol cas de corrupció. El comunicat també assegurava que el PDeCAT respecta les resolucions judicials i reiterava el seu «compromís amb la transparència i les bones pràctiques en l'acció política».

Tampoc l´expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, va pronunciar-se ahir des de Brussel·les sobre la resolució, després que diferents partits catalans li reclamessin una explicació. Per les xarxes socials, però, va començar a circular ahir un tuit de Puigdemont que va fer fa uns anys sobre el cas Palau. Publicat el 29 de juliol de 2010, l´expresident de la Generalitat afirmava que «amb la comissió del cas Palau, el PSC confon les seves manies i obsessions amb la realitat. Per això han arruïnat el país».

Els que sí es van pronunciar van ser la resta de partits polítics catalans. La resolució que condemna Millet a 9 anys i 8 mesos de presó, Montull a 7 anys i mig i Osàcar a 4 anys i 5 mesos va despertar ahir una allau de reaccions dels partits, la major part dels quals van demanar explicacions a Mas i Puigdemont.

PDeCAT

El partit recorda que no és CDC

? El PDeCAT va recordar ahir que és un partit diferent a CDC, per la qual cosa considera que la sentència del cas Palau no afecta la seva formació, i va demanar que es respecti la presumpció d'innocència dels acusats fins que hi hagi una sentència definitiva. Ho va expressar en un comunicat després de conèixer-se la sentència del cas Palau.

El partit destacava que «la resolució de la sentència del cas Palau té a veure amb CDC, una formació política que ja ha assumit totes les responsabilitats polítiques d'un assumpte que és anterior a l'any 2010».

artur mas

Lamenta la «duresa» de la sentència i reitera l'honorabilitat d'Osàcar

? L'expresident de la Generalitat Artur Mas va lamentar ahir la «duresa» de la sentència del cas Palau i va defensar de nou l'honorabilitat de l'extresorer de CDC Daniel Osàcar. En un comunicat, va criticar que la sentència arribi 8 anys i mig després que els Mossos d'Esquadra irrompessin per primera vegada en el Palau de la Música, i va afegir que el seu contingut és «molt negatiu» i que es recorrerà al Tribunal Suprem. «Aquesta no és la sentència definitiva», va recalcar Mas. L´expresident va defensar que no hi va haver irregularitats en l'adjudicació d'obra pública mentre ell estava a la Generalitat i va lamentar que s'acusi Osàcar de tràfic d'influències quan no s'han investigat els contractes d'obra pública del Govern. Mas manté que Osàcar és una persona honorable a la qual coneix des de fa temps.

erc

Demanen que paguin tots

els responsables

? El portaveu d'ERC, Sergi Sabrià, va demanar ahir anar fins al fons contra els casos de corrupció i que els responsables paguin per això. «Tot el pes de la justícia ha de caure davant els responsables sense cap tipus d'excepció. Nosaltres no mirem cap a un altre costat», va apuntar. Sabrià va reivindicar que ERC és un partit amb «86 anys d'història sense cap cas de corrupció» i va recordar que amb els seus vots es van posicionar en contra de l'operació urbanística del projecte d'un hotel del Palau -un altre cas polèmic sobre el qual la justícia ja es va pronunciar-. «Respectem la sentència, que després de 8 anys ja tocava. Qui hagi d'assumir responsabilitats, que les assumeixi», va concloure.

cs

Exposen que CDC era una «trama per robar als catalans»

? El secretari general de Cs, José Manuel Villegas, va afirmar que la sentència sobre el cas Palau confirma que aquest partit funcionava com «una trama organitzada per robar als catalans». «Es confirma que CDC era una organització delictiva, la principal finalitat de la qual era saquejar els catalans i emportar-se els seus diners per a benefici propi, ja sigui del partit o personal», i que «utilitzava el Govern i els càrrecs públics per atorgar obra pública» a canvi de rebre un tros, va declarar en roda de premsa a la seu de Cs, afegint que això ja ho sospitava la formació taronja i per això ho va denunciar fa anys al Parlament. Segons Villegas, Mas i altres dirigents de CDC es van fer independentistes amb la idea que, en una hipotètica República catalana, els jutges serien «nomenats per ell» i es podria «assegurar una amnistia» per determinats polítics catalans immersos en processos judicials. Al seu parer, Carles Puigdemont hauria de pronunciar-se des de Bèlgica sobre la sentèncial.

psc

Illa demana a Puigdemont i Mas que retornin els diners del Palau

? El secretari d'Organització del PSC, Salvador Illa, va exigir ahir a Puigdemont i Mas explicacions polítiques per l'espoli del Palau en benefici de CDC, que demanin perdó i que retornin els diners «que la seva formació política va obtenir fraudulentament». En roda de premsa, va afirmar que la sentència constata que hi ha hagut recursos públics que han anat a parar a finançar de forma il·legal a una formació i que hi ha hagut una força política que ha competit amb avantatge per utilitzar uns fons «que no tenia dret» a usar.

CatECP

Exigeix explicacions a JuntsxCat

? El líder de CatECP, Xavier Domènech, va exigir ahir explicacions a JuntsxCat, com a coalició que integra membres del PDeCAT, per la sentència del cas Palau, que va definir com el cas «Gürtel de CDC». «Les persones vinculades al PDeCAT i CDC, i ara a JuntsxCAT, que van negar que hi hagués responsabilitat de CDC, haurien de fer examen del que van dir i del que realment ha quedat certificat en la sentència», va sostindre en roda de premsa.

En la mateixa línia, l'alcaldessa de Barcelona Ada Colau va exigir a dirigents del PDeCAT explicacions sobre el finançament irregular de CDC, entre els quals va citar a Mas i Puigdemont, i els consellers cessats Jordi Turull i Josep Rull. La responsabilitat no és només per participar activament, sinó que també existeix quan es permet que succeeixi o es mira cap a un altre costat, va advertir Colau, que va dir que màxims representants de CDC i ara del PDeCAT han de dir què sabien exactament i «considerar apartar-se de la funció pública».

pp

Exposen que la sentència evidencia que tothom està «obligat» a complir la llei

? El ministre de Justícia, Rafael Catalá, va qualificar de «bona notícia» la sentència del cas Palau, va dir, perquè «no s'alegra en absolut que unes persones resultin condemnades, sinó perquè es demostra que a Espanya tothom està obligat complir la llei». En declaracions als mitjans de comunicació, Catalá va agregar que els «primers a atendre la llei» han de ser els responsables públics.

cup

Diuen que toca parlar de 4%

? La regidora de la CUP a l'Ajuntament de Barcelona Eulàlia Reguant va assenyalar ahir que «a partir d´ara toca parlar de 4%». En declaracions als mitjans, va advertir que els actuals dirigents del PDeCAT han d'explicar quina és l'herència que volen de CDC. «És la del 4%?», es va preguntar, criticant que «les obres sobre el PDeCAT continuen».