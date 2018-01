L'exministre i exalcalde Celestino Corbacho deixa la militància del PSC

L'exministre de Treball i Immigració Celestino Corbacho (2008-2010) al Govern socialista de José Luis Rodríguez Zapatero va tramitar divendres la seva baixa com a militant del PSC, segons va corroborar ahir en roda de premsa el secretari d'Organització dels socialistes catalans, Salvador Illa. Segons va avançar La Vanguardia, el també exalcalde de l'Hospitalet de Llobregat (de 1994 a 2008) va enviar la sol·licitud de baixa del partit per carta i va traslladar la decisió als seus afins. «Sí, ens va tramitar la seva baixa com a militant del partit. Posem de manifest que han estat molt i molt importants la seva aportació en els seus diferents càrrecs i li desitgem sort i encerts», va explicar Illa, que va rebutjar comentar si la decisió de l'exdirigent socialista respon al fet que en els últims temps se l'havia deixat de costat. D'altra banda, aquesta setmana també s'ha fet el trasllat definitiu de la seu del número 75 del carrer Nicaragua, on s'hi ha estat 36 anys, fins al carrer Pallars, al Poblenou.