Felipe González qüestiona el delicte de rebel·lió en independentistes

L'expresident del govern espanyol Felipe González va considerar que en el discurs independentista hi ha «supemacisme», encara que no tan explícit com en el cas del president americà, Donald Trump. Segons l'exlíder del PSOE va manifestar en una entrevista a la Cadena SER, els independentistes pensen que si no els ho impedissin, serien els millors.

D'altra banda, preguntat pels delictes que s'imputen als polítics encausats, González va admetre que té «dificultats per veure el delicte de rebel·lió», que és el comporta penes de fins a 30 anys de presó. González va coincidir amb el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, que s'ha d'allargar l'aplicació del 155 en cas d'una investidura a distància de Carles Puigdemont i va argumentar que «és com si es digués que un elefant pot ser president perquè el reglament no ho impedeix».

L'expresident va posar en dubte que es pugui imputar el delicte de rebel·lió als dirigents independentistes encausats. Considera que es donen pràcticament totes les condicions per la sedició i veu evident la malversació de recursos públics, però apunta que el delicte de rebel·lió és «difícilment probable».De fet, va recnèixer també que estaria «molt més còmode» si els polítics independentistes no estiguessin en presó preventiva. «I més còmode si el que han dit per sortir de presó fos assumit pels que han de constituir el Parlament», va afegir tot assenyalant que si no fos així hi hauria una «contradicció flagrant». González ha qualificat de «broma» la possibilitat d'una investidura a distància.