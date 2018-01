Torrent exigeix posar fi al 155 i avisa que el Parlament parlarà «de tot»

El nou president del Parlament, Roger Torrent, va debutar ahir en el càrrec exigint que es posi fi «immediatament a la intervenció de les institucions» catalanes, en referència crítica a l'aplicació de l'article 155 de la Carta Magna. En el seu primer discurs davant el ple després de ser triat, va lamentar que els vuit diputats encausats no poguessin assistir a l'hemicicle, i va advertir que la Cambra no defugirà cap tema sota la seva presidència, inclosos els vinculats a la independència: «En el Parlament s'ha de poder parlar de tot».

Amb aquesta declaració, Torrent apel·lava a l'argument utilitzat en la passada legislatura per la seva antecessora, Carme Forcadell, quan, davant els advertiments de la justícia que certs debats no es podien celebrar en el Parlament, la presidenta els va autoritzar assegurant que ella no era ningú per vetar-los.

Fa poc més de dos anys, quan Carme Forcadell va accedir a la Presidència, va concloure la seva amb un «Visca la república catalana!», i ahir Torrent va optar per «Visca la democràcia i visca Catalunya!». El nou president del Parlament també va demanar a tots els diputats retornar la política al centre del debat parlamentari, a més de demanar la recuperació de les institucions. «Conjurem-nos tots per recuperar les institucions del país i tornar-les a posar al servei dels ciutadans al més aviat possible», va exposar.

Torrent va agrair el suport dels diputats que el van votar, es va comprometre a guanyar-se la «confiança» dels que no ho van fer, i va estendre la mà a tots els grups. El republicà va assegurar que aspira a exercir el seu càrrec de forma conciliadora amb tots, amb l'enteniment i el diàleg com a premisses, i va afegir que «la democràcia i la convivència seran els pilars fonamentals» del seu mandat. Va defensar que la societat catalana té identitats múltiples, que és el que la converteixen en una societat plural, i va citar l'escriptor Stefan Zweig. «El nostre món té espai per a moltes veritats i no només per a una», va dir.

No va donar pistes de si és partidari d'investir Puigdemont a distància, però sí que va avisar que vetllarà pels drets que considera que té tot diputat. «En el Parlament hi ha 135 veus i jo haig de defensar l'expressió de totes; de les que són aquí i de les que no hi poden ser», va recordar.

Tampoc es va referir a la declaració de la República que es va fer en el Parlament el 27 d'octubre del 2017, i es va limitar a dir que defensarà l'«essència del republicanisme», que veu com una apel·lació a la democràcia i a la justícia social.



La renúncia a l'alcaldia de Sarrià

Torrent renunciarà a l'alcaldia de Sarrià de Ter en un ple extraordinari de l'Ajuntament que es preveu celebrar demà o bé el proper dilluns, segons van informar fonts municipals. El consistori té 11 regidors: nou són d'ERC, un del PDeCAT i un altre d'una candidatura afí al PSC, per la qual cosa els republicans no tindran previsiblement cap problema per conservar l'alcaldia. Tot apunta que el regidor Narcís Fajula agafarà el relleu de Torrent en el consistori de Sarrià.