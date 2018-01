Barcelona no aprova els pressupostos de Colau

Cap canvi d'última hora va permetre que els pressupostos de Barcelona es poguessin aprovar ahir per via ordinària. Amb tan sols 11 vots a favor, 14 abstencions i 15 vots en contra, el projecte de pressupostos d'Ada Colau no va prosperar i ara caldrà que l'alcaldessa se sotmeti a una qüestió de confiança per aprovar-los. El debat de pressupostos, però, va estar marcat pels retrets del govern, els demòcrates i els republicans al PSC per votar-hi en contra. De fet, el tinent d'alcalde Gerard Pisarello va recriminar que els socialistes «mai havien mostrat cap discrepància de fons», mentre que Jaume Collboni va acusar al govern d'utilitzar els pressupostos com «una oportunitat per canviar d'aliats amb les forces independentistes».