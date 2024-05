Comuns Sumar retreu a Junts que sigui "contundent" amb Vox i "dòcil" amb Aliança Catalana

Comuns Sumar ha retret aquest dimarts a Junts que sigui "contundent" amb Vox i "dòcil" amb Aliança Catalana. Ho ha dit el candidat per Girona, Eloi Badia, a Salt, on ho ha titllat de "vergonya", equiparant els discursos de les dues formacions i recordant que estan plens "d'odi, racisme i xenofòbia". "El problema no és només que l'extrema dreta faci aquests discursos, sinó que altres partits els vegin amb simpatia", ha insistit. D'altra banda, el candidat a les eleccions europees, Jaume Asens, ha reivindicat el seu partit com l'alternativa progressista a un "govern de l'asfalt" de PSC i Junts, i ha recordat que els comuns es presenten com una opció "netament d'esquerres".

Badia i Asens han protagonitzat aquest migdia un acte de campanya a la plaça de la Llibertat de Salt, un municipi on s'estan disputant un escó amb el partit encapçalat per Sílvia Orriols. El candidat gironí ha avisat que els seus discursos, juntament amb els de Vox, només fan que "enfrontar la ciutadania i atemptar contra la convivència", però també ha carregat contra Junts qui, segons ell, no és prou dur amb Aliança Catalana i "li compra el mateix marc per parlar d'immigració".

També ha afegit que és "decebedor" que ERC i la CUP expliquin que el futur de Catalunya passa per substituir el PP per Junts, i Vox pel partit d'Orriols. "Hem de recordar que és el Junts més de dretes que hem tingut, i nosaltres diem que el futur de Catalunya no pot dependre de la dreta i de l'extrema dreta, per això apel·lem al vot progressista", ha conclòs.

En la mateixa línia s'ha expressat Asens, que ha recordat que hi ha una gran part de la població de Salt que no te dret a vot. "Volem ser la veu dels que no la tindran en aquestes eleccions, és una situació de discriminació que afecta els drets de moltes persones", ha afegit. També ha avisat que el vot cap a Orriols beneficia "els extremistes" i ha subratllat que, en canvi, cal apostar per "ciutats més justes i cohesionades".

D'altra banda, el candidat dels comuns a les europees, s'ha referit també a la presència de "de l'antiga convergència" als comicis catalans, amb qui ha lamentat que Illa "mantingui la porta oberta a pactar". Per això, ha recordat que en el seu cas "no tenen intenció de governar amb Junts" i s'ha erigit com una força totalment d'esquerres.

Badia sobre la sequera

Preguntat per la gestió de la sequera – el dia en que la Comissió Interdepartamental de Sequera ha acordat aixecar la fase d'emergència en l'àmbit Ter-Llobregat – Badia ha opinat que la política del Govern en aquest aspecte ha estat "erràtica" i que ha "arribat tard" a un problema que ja sabia que existia. "La pròxima sequera serà més dura i necessitem una política que entengui aquesta realitat", ha insistit.

Per això, citant les paraules d'Asens, ha reiterat la importància de no cedir la gestió als partits "de l'asfalt" que volen impulsar projectes que poden condemnar la ciutadania. "El canvi climàtic ha de ser un punt de partida, i no pas una fatalitat a la que estem condemnats", ha conclòs.