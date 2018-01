Els concursos sota sospita del cas 3% sumaven un valor de 175 milions

La Fiscalia Anticorrupció assenyala «la destacada quantitat de milions d'euros de concursos preparats» en la investigació judicial sobre el presumpte cobrament de comissions il·legals del 3% per part de CDC a canvi d'adjudicacions públiques. Segons un informe de la Guàrdia Civil, la xifra aconsegueix els 175 milions d'euros, que és la suma del valor dels més de 20 concursos. Així es va pronunciar el fiscal en un escrit dirigit al Jutjat d'Instrucció 1 del Vendrell –que investiga aquesta causa– per demanar-li que s'inhibeixi a favor de l'Audiència Nacional, ja que les elevades xifres de la vintena d'adjudicacions sota sospita «condueixen necessàriament a apreciar la greu repercussió en l'economia nacional». El fiscal justifica la petició per aquesta afectació a l'economia nacional i la greu alteració al mercat per l'especial complexitat atès que en la causa hi ha més de 70 investigats i perquè el perjudici generat afecta territoris de més d'una audiència provincial. «El fet que els resultats de concursos públics d'obra es vegin predeterminats pel finançament d'un partit polític suposa una greu alteració en el mercat i en la competència empresarial», exposa a l'escrit el fiscal José Grind.