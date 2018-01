Sabrià (ERC) reitera que Puigdemont és el candidat a la presidència

El portaveu d'ERC, Sergi Sabrià, ha assegurat que després de la decisió del Tribunal Constitucional (TC) d'aquest dissabte queda "més clar que en qualsevol altre moment" que Carles Puigdemont ha de ser el candidat a la presidència de la Generalitat. En declaracions a Rac 1, Sabrià ha refermat el suport a Puigdemont després de les declaracions del portaveu dels republicans al Congrés, Joan Tardà a 'La Vanguardia' en què assegura que "si cal, s'haurà de sacrificar Puigdemont". Sabrià ha assenyalat que l'entrevista es va fer entre setmana quan l'alt tribunal encara no s'havia pronunciat i ha remarcat que els fets de les últimes hores "són importants". "Ara que l'embat és més ferotge que mai, Puigdemont ha de ser el nostre candidat", ha insistit. A més, Sabrià ha qualificat la resolució del TC "d'esperpèntica" i "d'aberració jurídica". Segons el portaveu dels republicans, l'alt tribunal busca una sortida per no desqualificar l'Estat que aconsegueix els mateixos efectes.

Sabrià ha respost amb un 'no' a la pregunta de si s'ha de canviar de candidat a la presidència de la Generalitat. "Ara que l'embat és més ferotge que mai, Puigdemont ha de ser el nostre candidat. Ni de JxCat, ni d'ERC ni de la CUP, sinó de tots els que ens sentim demòcrates. I més que mai després del que ha passat en les darreres 48 hores i la interlocutòria del TC", ha afirmat.

Preguntat per què Tardà parla de la possibilitat que Puigdemont es sacrifici per poder formar Govern, el portaveu d'ERC ha explicat que l'entrevista que publica 'La Vanguardia' aquest diumenge es va fer entre setmana i ha considerat que els fets de les últimes hores "són importants".

Tot i així, ha recomanat els ciutadans que es llegeixin l'entrevista amb "profunditat" tot assenyalant que Tardà també diu que Puigdemont és l'únic candidat. Sabrià admet que en un moment de l'entrevista assegura que "ningú està per sobre la República" però afegeix que "el candidat de dimarts està més clar que en qualsevol altre moment".

Sabrià ha assegurat que malgrat "totes les dificultats i les problemàtiques que hi hagi", ERC estarà al costat del candidat i ha qualificat "d'aberració jurídica" la decisió del TC.

Preguntat per si es manté la investidura per dimarts que ve, el portaveu d'ERC ha evitat garantir-ho i s'ha limitat a dir que l'objectiu és que dimarts hi hagi el ple i que Puigdemont sigui el candidat. Segons Sabrià, ara s'han de veure quins passos es fan i s'han d'acordar conjuntament perquè, segons ha defensat, no és el projecte d'uns sinó de tots els que van guanyar les eleccions del passat 21 de desembre.