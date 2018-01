Serret renuncia al seu escó de diputada

La diputada d'ERC en el Parlament Meritxell Serret ha formalitzat aquest dilluns al migdia la seva renúncia a l'escó que va adquirir en les eleccions del 21 de desembre.

Així, Serret se suma als diputats de JxCat Lluís Puig i Clara Ponsatí, que es troben amb ella a Bèlgica, que aquest mateix dilluns han formalitzat la seva renúncia com va anunciar Puig que farien el diumenge passat a la nit.

Després de la renúncia de l'exconsellera d'Agricultura, adquirirà la condició de diputat l'alcalde de Solsona (Lleida), David Rodríguez, que va ser diputat de JxSí en la passada legislatura.

Així, l'independentisme s'assegura la majoria absoluta en el Parlament per investir president Carles Puigdemont si també voten a favor finalment els quatre diputats de la CUP.

JxCat suma 32 diputats que poden anar al ple i ERC suma 30, per la qual cosa, amb els quatre diputats de la CUP, el bloc independentista tindria 66 diputats garantits i superaria els 65 del bloc no independentista en la segona votació del ple d'investidura, per a la qual no es requereix majoria absoluta sinó més vots favorables que en contra.

El Tribunal Constitucional, després d'estudiar el recurs presentat pel Govern central a la investidura de Puigdemont, va dictar que els diputats electes sobre els quals pesa una ordre de crida i cerca no poden delegar el seu vot, la qual cosa afecta als cinc electes independentistes que es trobaven a Bèlgica i posava en perill conservar la majoria.