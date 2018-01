Un acusat declara que exclamar «Al·là és gran» és com dir «visca Nacho Vidal»

Jacobo Orellana, un dels acusats de pertànyer a una cèl·lula jihadista que va planejar atemptar a Barcelona en 2015, va declarar al judici en l'Audiència Nacional que exclamar «Al·là és gran (A el·lahu-àkbar)» és com dir «visca Nacho Vidal», descartant així que aquesta expressió tingui relació amb l'extremisme islàmic.

El seu advocat li va preguntar si proclamar «Al·là és gran» és com si un catòlic afirma «visca la verge del Rocío», a la qual cosa Orellana, sobrenomenat Yacoub, va contestar: «Sí, és com dir 'visca Nacho Vidal'».

L'acusat va negar els fets que se li imputen i va dir que mai havia pertangut a cap cèl·lula terrorista i no n'ha estat el líder. «Si no vaig poder arribar a fer-me autònom», es va queixar Orellana, que abans de ser detingut era fruiter.

La Fiscalia li demana set anys de presó per integració en organització terrorista, en concret per formar part, al costat d'altres nou persones, de la cèl·lula 'Fraternitat islàmica. Grup per a la predicació de la Gihad', que va ser desarticulada a Terrassa el 2015.

Jacobo Orellana és un dels conversos i, segons va explicar, el cristianisme i l'islam no són religions tan diferents perquè comparteixen «moltes coses». «Buscant en el cristianisme, vaig acabar en l'islam», va comentar.

A pesar que Orellana va dir que no tenia cap relació amb els altres presumptes membres de la cèl·lula, dos altresdels acusats sí que han dit conèixer-se els uns i els altres, però van assegurar que no eren amics íntims, que només els coneixien d'haver parlat de tant en tant amb ells o d'esmorzar després de sortir de la mesquita.

Sobre les converses que tenien, i si aquestes versaven sobre terrorisme, un altre dels acusats va contestar que «en cap moment» van parlar de l'Estat Islàmic o d'anar-se'n a Síria per combatre, i si hagués passat s'hauria «espantat» i hauria «marxat». «No se m'ocorreria mai atemptar contra Catalunya, primer perquè no soc gihadista i segon perquè soc catalanista. En cap moment parlem de cap atemptat, per la qual cosa no comentàvem la repercussió que tindria ni res», va dir.