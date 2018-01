Albà sosté que l'objectiu dels tuits contra la jutge Lamela només era «fer riure»

L'actor Toni Albà va comparèixer davant el jutge de Vilanova i la Geltrú que l'investiga per un delicte d'injúries en relació a diverses publicacions a Twitter on l'actor es referia a la jutge de l'Audiència Nacional Carmen Lamela i a agents de la policia espanyola, entre altres qüestions de política estatal. Albà va defensar que l'objectiu de les seves piulades «només» era «fer riure». «La meva feina es tracta de buscar el sarcasme, la sàtira política, fer imitacions i utilitzar la llibertat d'expressió com jo sé», va explicar l'actor a les portes del jutjat després d'haver declarat durant poc més d'una hora. Toni Albà va lamentar que els seus tuits hagin desencadenat aquesta causa judicial i va demanar «disculpes» a qui s'hagi sentit ofès per les publicacions.

Albà va declarar com a investigat per un delicte d'injúries amb publicitat després que la Policia denunciés diverses publicacions del seu perfil de Twitter entre les quals, per exemple, feia jocs de paraules amb el cognom de la magistrada Carmen Lamela. Entre les piulades que s'investiguen, Albà escrivia: «Le gusta tanto la mierda a Carmen, que Carmen lame la mierda a gusto. Y le dice su madre: lámela...lame la mierda y te quedaràs a gusto».

En altres tuits inclosos a la causa, l'actor feia comentaris fotetes de la presència dels agents de la policia espanyola al port de Barcelona amb el vaixell conegut com el 'Piolín' després del referèndum de l'1 d'octubre. «Van ser imatges que em van causar terror quan vaig veure que es vanagloriaven d'haver pegat a la població, però en cap moment vaig voler incitar a l'odi. Jo vull incitar a riure», va explicar.

En declaracions als mitjans de comunicació, Toni Albà va apuntar que només va contestar les preguntes del seu advocat i del jutge, i no les del Fiscal. En aquest sentit, Albà va exposar al jutge «el costum» de fer rodolins i versos sobre temes d'actualitat, i va destacar que es tracta «d'una tradició que es troba arreu de Catalunya», assegurant que «aquí no ens estranyem d'això». En aquest sentit, va destacar que ell redacta versos de forma molt habitual perquè treballa com a còmic, i va insistir que li «toca fer broma dels poders, siguin del color que siguin».

Amb tot, l'actor, que es va autodenominar com a «tuitaire compulsiu», va lamentar que «a vegades no l'encerti» amb els comentaris que publica a les xarxes socials i va insistir en demanar disculpes a qui s'hagi sentit ofès. A preguntes dels periodistes sobre si es penedeix dels seus comentaris i si preveu despublicar-los, Albà va negar les dues possibilitats, reiterant que no és «conscient» d'haver ofès ningú.



Fotos del Rei

Pel que fa a les fotografies de Toni Albà vestit de Rei Joan Carles I i de Felip V durant el pregó alternatiu a les festes de La Mercè de Barcelona l'any 2016 que el mateix actor havia explicat que estaven incloses a la investigació, ahir es va sabut que formen part de la informació recopilada per descriure un «perfil» de l'acusat. Segons va explicarAlbà, la seva faceta com a imitador dels monarques no està sent investigada.

L'actor va anat fins els jutjats de Vilanova acompanyat per unes 200 persones, bona part de les quals l'han acompanyat durant bona part del camí a peu. Crits de «tots som Toni Albà» i una infinitat de llaços i bufandes grogues han predominat durant la concentració de suport.