Moren dues noies de 19 i 27 anys en un accident de trànsit a la T-11 a Tarragona

Dues noies van morir i un jove va quedar ferit greu en un accident de trànsit ahir al quilòmetre 14 de la carretera T-11, al terme municipal de Tarragona. Els fets van passar a la rotonda de les Gavarres. El vehicle sinistrat circulava provinent de Reus en direcció a Tarragona a gran velocitat quan es va encastar contra la tanca de formigó de la rotonda, va saltar un talús i es va precipitar per un terraplè fins al voral de l'autovia A-7, que transcorre per sota d'aquesta zona. El turisme circulava a més de 140 km/h, malgrat que l'accés a la rotonda obliga els vehicles a reduir la velocitat fins als 40 km/h i a cedir el pas. Com a conseqüència de l'accident, van morir dues noies, la passatgera davantera i la posterior del vehicle. Segons va informar el Servei Català de Trànsit, es tracta d'E.C.L., de 27 anys i veïna d'Alcoletge, i T.O.G., de 19 anys i veïna de Lleida. El conductor, de 22 anys, va ser traslladat en estat greu a l'hospital Joan XXIII de Tarragona.