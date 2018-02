Es duplica l'arribada d'hondurenys a Catalunya per la violència al seu país

L'arribada de persones migrants procedents d'Hondures a Catalunya s'ha duplicat en l'últim any a causa de la inseguretat i la «violència estructural» provocada sobretot per les bandes criminals i l'enduriment dels controls a la frontera dels Estats Units. El perfil majoritari d'aquests immigrants són dones soles.

Càritas Diocesana de Barcelona ha registrat un augment de més del 80% de l'arribada de persones hondurenyes en l'últim any, passant d'unes 200 el 2016 a més de 400 el 2017, persones que normalment accepten males condicions laborals. Han d'esperar tres anys a rebre la documentació de l'arrelament social i regularitzar la seva situació -per al que necessiten un contracte fix de 40 hores setmanals durant un any, o dos ocupadors i 30 hores en el cas de treball de la llar.

Aquests tres anys acaben suposant una condemna que les obliga a treballar en l'economia submergida, davant les dificultats de trobar feina, al que se suma que hauran d'esperar un any més a reagrupar-se amb els seus familiars i fills, fet pel qual el sindicat és favorable a flexibilitzar els mecanismes de regularització per evitar l'explotació laboral i la separació.

Des de Creu Roja s'ha observat que en alguns casos es tracta de sol·licitants d'asil -l'ONU va recomanar donar asil polític als hondurenys que han fugit del seu país per la violència-, i el 2017 han crescut les arribades de refugiats des de l'Aeroport de Barcelona-El Prat, el Port de la ciutat i la frontera de la Jonquera.