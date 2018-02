Amb la independència el Govern volia que l'Estat col·laborés cedint dades

El Govern de Carles Puigdemont tenia plantejada la possibilitat que l'Estat col·laborés després de la independència cedint dades relacionades amb el document nacional d'identitat, trànsit o el control d'armes. Aquesta estratègia ha estat trobada per la Guàrdia Civil després d'analitzar els correus de l'exsecretari d'Hisenda Lluís Salvadó.

L'informe ha estat anomenat «La Seguretat a la República Catalana: primers plantejaments», on es destaca que la Generalitat volia «incorporar de forma ràpida competències que actualment ostenta l'Estat Espanyol». Aquesta col·laboració serviria per poder fer la millor «transmissió de la informació existent» i contemplava la cessió de les dades del DNI, trànsit o el control d'armes.

El Govern planejava igualment disposar del seu propi servei d'intel·ligència, tenint com a objectiu «aprofundir en la coordinació amb altres departaments, l'Estat espanyol i els organismes europeus». El Parlament de Catalunya hauria de valorar si era necessari també un servei de ciberseguretat. També plantejava treballar per a la incorporació dels Mossos en els organismes de seguretat internacional «que es creguin convenients» com l'OSCE, l'OTAN o la Política Exterior i de Seguretat Comunitària (PESC). També es contemplava la possibilitat de crear un exèrcit destinat a defensa de la República catalana «davant, entre altres riscos, el que podria provenir de l'Estat espanyol».

Quant a la moneda, la previsió era que es mantenís l'euro i es col·laborés amb l'Estat però que la recaptació dels impostos fos per l'Agència Tributària Catalana.