Reobren el cas de la mort d'un manter que fugia dels urbans del crim de Foix

El jutjat d'instrucció número 31 de Barcelona ha reobert la causa per la mort d'un venedor l'agost del 2014 en una persecució amb una patrulla de la Guàrdia Urbana. Així ho va avançar 'La Vanguàrdia' i ho han confirmat fonts judicials. En la persecució s'hi van veure implicats els agents Albert López i Rosa Peral, que es troben en presó preventiva des del maig passat per l'assassinat del company sentimental d'ella i també agent del mateix cos policial.

Segons fonts judicials, la causa es va reobrir el setembre de l'any passat després que algú vinculat a la víctima es personés com a l'acusació particular. Tal com estipula la llei, el cas es va reobrir davant aquesta personació i es van acordar les diligències proposades per aquesta part, que, de moment, no han finalitzat.