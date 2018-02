Es compleixen quatre mesos de l'última reunió ordinària del Consell Executiu

Ahir es van complir quatre mesos exactes des que el Consell Executiu (el Govern de la Generalitat) es va reunir per última vegada: va ser el dimarts 24 d'octubre, tres dies abans que el Parlament declarés la república catalana.

Aquells dies ja pesava sobre el Govern l'advertiment del Govern central que aplicaria l'article 155 si l'Executiu català no frenava els seus plans independentistes, i va comparèixer davant mitjans de comunicació el llavors portaveu de la Generalitat, Jordi Turull.

Turull es va referir al 155 com una amenaça i en finalitzar la roda de premsa, amb un somriure, va exclamar: «Fins dimarts que ve», confiant que una setmana després el Govern liderat per Carles Puigdemont tornaria a reunir-se. Al cap d'una setmana, l'article 155 de la Constitució ja estava vigent; Puigdemont i quatre dels seus consellers cessats estaven residint a Brussel·les, i Turull i set membres més de l'Executiu estaven a dos dies d'entrar a la presó.

Entre la compareixença de Turull aquell 24 d'octubre i la declaració de la república del dia 27 del mateix mes, es va instal·lar al Govern el debat sobre si calia renunciar a la independència, convocar eleccions i evitar així el 155.

El dijous 26 Puigdemont tenia decidit convocar eleccions, però finalment es va fer enrere, el Parlament va votar la independència i aquesta no va arribar a implementar-se mai ni a obtenir cap reconeixement internacional.

A hores d'ara segueix sent incert quan serà la propera reunió ordinària del Consell Executiu i també qui la presidirà: les converses entre ERC i JxCat han encallat en nombroses ocasions i segueix sense albirar-se un acord.

L'única certesa que es dibuixa és que la primera reunió de l'Executiu català que se celebri a la Generalitat serà sense Puigdemont al capdavant, ja que cap dels escenaris de la negociació contempla el seu retorn. L'esquema amb el qual negociaven ERC i JxCat aquest dijous era reconèixer a Puigdemont com a president «legítim», però investir a un altre candidat de JxCat al Parlament, que podria ser Jordi Sànchez, empresonat des de finals d'octubre.

Això faria que el primer Consell Executiu es reunís amb tota probabilitat sense la presència del president, per la qual cosa el màxim exponent seria el vicepresident, que si fos Oriol Junqueras (ERC), difícilment podria assistir a la trobada. Fonts de les negociacions consultades no descartaven dijous passat la convocatòria d'unes noves eleccions autonòmiques a Catalunya, que serien a la primavera, i per tant posposarien la primera reunió del Consell Executiu amb tota probabilitat fins a les portes de l'estiu.