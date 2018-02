Torrent i Colau planten el rei Felip VI i no assistiran a la recepció oficial del Mobile

El president del Parlament, Roger Torrent, no assistirà a les recepcions oficials del rei Felip VI d'avui i demà amb motiu del Mobile World Congress (MWC), com tampoc hi assistirà l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau. Fonts de la Presidència del Parlament van informar que Torrent és conscient del seu paper institucional, però que no assistirà als actes protocol·laris de la Casa Reial perquè «no ha dedicat ni una sola paraula al miler de ferits l'1 d'octubre per l'actuació de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional». En el mateix sentit, també recorda el discurs del Rei del 3 d'octubre, que «emparava l'actuació del Govern espanyol i no apostava en cap cas per la política com a via per resoldre els conflictes polítics».

Torrent sí que assistirà al sopar de benvinguda del MWC i visitarà els estands del congrés la setmana que ve, de manera que «manté el seu compromís amb el Mobile World Congress, esdeveniment clau per a la dinamització del teixit econòmic i social del país». Tot plegat, en una decisió coordinada amb Colau, amb qui van coincidir que era la resposta «més adequada a la situació actual i una manera d'expressar conjuntament el compromís amb el Mobile».

Igual que Torrent, l'alcaldessa de Barcelona no assistirà a la rebuda oficial, però sí al sopar de benvinguda d'avui al vespre al Palau de la Música i a la inauguració demà del congrés. Colau va justificar que «una cosa és el respecte institucional i l'altra és retre homenatge». Qui tampoc assistirà a la inauguració de l'MWC, pels mateixos motius, és el secretari de Tecnologies de la Informació i la Comunicació de la Generalitat, Jordi Puigneró, i el secretari general de la Conselleria d'empresa i Coneixement, Pau Villòria, va declinar assistir a la recepció i sopar.

Colau confirmava ahir que havia «comunicat a protocol de la casa reial que no participaré en les habituals rebudes oficials al Rei. Ara mateix no pertoca per responsabilitat institucional davant de les milers de persones que van patir càrregues policials duríssimes i arbitràries a 27 escoles de la nostra ciutat l'1-O», va assegurar.

Colau va retreure al monarca la seva «zero empatia» amb els lesionats de l'1-O: «En comptes de mantenir-se neutral i cridar a la concòrdia es va posicionar amb les tesis més dures i més repressives», va lamentar l'alcaldessa. «Estem en un context polític que no és de normalitat i vivim malauradament en una situació d'excepcionalitat amb l'autogovern intervingut pel 155 i els fets molt greus succeïts els darrers mesos al conjunt del país i concretament a Barcelona», va recordar Colau, que va afirmar que aquesta «repressió absolutament injustificada» i «vulneració reiterada de drets fonamentals i llibertats» va molt més enllà del debat d'independència o de la relació que hi ha entre Catalunya i Espanya.

L'alcaldessa de Barcelona va posar en el mateix sac exemples com l'empresonament de líders socials i polítics com els «Jordis», Oriol Junqueras i Joaquim Forn, o la recent condemna a tres anys de presó per al raper Valtonyc.



Crítiques a la «plantada» al Rei

Diferents líders polítics van criticar la decisió de Colau. Segons el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, «segueix oblidant la seva responsabilitat institucional, segueix acumulant errors, segueix perjudicant la ciutat. Barcelona no s'ho mereix», va dir a Twitter. El cap de files del PSC a l'Ajuntament de Barcelona, Jaume Collboni, va demanar que «rectifiqui» i va avisar que és un «error polititzar» el Mobile. També el president del grup del PP a Barcelona, Alberto Fernández Díaz, va acusar l'alcaldessa de fer un «boicot» a la ciutat i convertir-se en una «kamikaze». Des de Cs, la presidenta del grup a l'Ajuntament, Carina Mejías, va acusar l'alcaldessa d'actuar «un cop més al dictat dels independentistes».