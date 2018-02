Demanen a Caixabank els moviments del compte de Diplocat

El titular del Jutjat d'Instrucció número 13 de Barcelona ha reclamat a Caixabank que li faciliti «tots els moviments que hi va haver en el compte corrent de la qual és titular» el Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (Diplocat) entre l'1 d'agost i el 30 de novembre de 2017 per investigar la possible malversació de cabals públics en la contractació i pagament d'observadors internacionals en el referèndum de l'1 d'octubre.

Així consta en un acte inclòs en el sumari de la causa que instrueix el magistrat Juan Antonio Ramírez Sunyer, al qual va tenir accés Europa Press, i que investiga tot el referent a l'organització de la consulta de l'1 d'octubre passat organitzada per la Generalitat.

Segons el sumari, el passat 1 de febrer l'Agència Tributària va remetre, per una sol·licitud prèvia del jutjat, informació sobre un compte bancari de Caixabank i en la qual el titular és el patronat del Diplocat (PCM-Diplocat).